Basisschool St. Joseph viert 100-jarig bestaan met activiteiten en een opknapbeurt

BREDA - Het wordt een feestelijk schooljaar voor de leerlingen van basisschool St. Joseph. Dit jaar bestaat de school namelijk honderd jaar. En daar werd afgelopen vrijdag alvast bij stilgestaan tijdens de opening van het feestjaar. En dat jaar gaat niet alleen gepaard met activiteiten, maar ook met een opknapbeurt voor de school zelf.



De school aan de Sint Josephstraat bestaat dit jaar honderd jaar. Daarom organiseert de school het hele jaar door activiteiten om deze heugelijke leeftijd te vieren. Dat startte afgelopen vrijdag. Om kwart voor 9 opende directeur Maurice van de Lisdonk het 100e schooljaar door een eerste stoepkrijttekening te maken in de 1 van de 100. Gedurende de hele dag deden alle 450 leerlingen van de St. Joseph hun uiterste best om de grote tekening vol te tekenen. Het werd een vrolijk en gezellig tafereel, waarbij de leerlingen samen, met veel enthousiasme, aan de tekening werkten. Het resultaat mocht er zijn: Een tekening van 7x6 meter.

Maurice van de Lisdonk is trots op zijn leerlingen en leerkrachten. “Deze enorme, vrolijke tekening geeft weer dat we ons klaarmaken voor een feestelijk jaar waarin we samen vieren, delen en werken. Het benadrukt bovendien dat de St. Joseph een school is waar creativiteit hoog in het vaandel staat.”

Festiviteiten

Verspreid over het gehele schooljaar zijn er allerlei festiviteiten gepland zoals deze week“Heel Joseph Bakt”: Leerlingen en ouders bakken samen taarten, die een dag later op het schoolplein worden geserveerd aan de uitgenodigde familieleden en vrienden. Later in het schooljaar volgen nog activiteiten als een kerstmusical, een filmavond, een vossenjacht, een escaperoom en op zaterdag 14 mei 2022 een reünie. “En we staan stil bij de historie van de school: hoe ging het 100 jaar geleden? Het 100-jarig bestaan wordt ook aangegrepen om de school weer helemaal klaar te maken voor de volgende 100 jaar,” zegt Van de Lisdonk.

“Het gebouw krijgt een facelift met onder meer een opknapbeurt voor de entrees en de hallen. Er is een nieuw logo ontworpen dat binnenkort op de gevel zal prijken. Bovendien heeft de school de afgelopen twee jaar, samen met alle betrokkenen, hard gewerkt aan een nieuwe eigentijdse missie/visie die in dit feestjaar breed zal worden gedeeld.”