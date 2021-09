Nieuwe campagne brengt duurzaamheid dichterbij voor Bredanaars

BREDA - Duurzaamheid en de energietransitie. Voor veel Bredanaars zijn het abstracte begrippen, weet wethouder Greetje Bos. En dat is een probleem. Want alleen als alle Bredanaars duurzamer gaan leven kunnen de klimaatdoelen die Breda zichzelf gesteld heeft gehaald worden. Daarom start er een nieuwe campagne die duurzaamheid begrijpelijker en dichterbij moet brengen.

Breda staat voor grote opgaven op het gebied van energietransitie, duurzaamheid, klimaat en water, duurzaam vervoer, circulariteit en afval. “We willen in 2044 CO2 neutraal zijn, we willen eerste Europese stad in een park zijn en in 2050 is Breda een stad zonder afval”, legt wethouder Greetje Bos uit. “Het college is zich er echter van bewust dat grote, abstracte ambities niet altijd direct uitnodigen om vandaag in beweging te komen. En toch is dat noodzakelijk. Want inmiddels is het niet meer de vraag óf we duurzamere keuzes maken. Het gaat om hóe we in beweging komen om deze doelstellingen daadwerkelijk te bereiken.”

Campagne

Om Bredanaars te stimuleren om duurzame keuzes te maken is daarom een nieuwe campagne van start gegaan met de naam “Breda doet mee”. Die slogan zullen Bredanaars vanaf deze week op allerlei plekken tegenkomen. “Breda doet mee is de overkoepelende term”, legt de wethouder uit. “Maar we gaan deze campagne in alle wijken specifiek maken, zodat Bredanaars zich concreet aangesproken voelen.”

Een voorbeeld is de slogan Zandberg recyclet mee. Of Hoge Vucht isoleert mee. Of Prinsenbeek fietst mee. Heel diverse slogans, maar allemaal met hetzelfde doel: Duurzamer leven. Aan de campagne is bovendien een nieuwe website verbonden: www.bredadoetmee.nl. Wie daar op rondkijkt, krijgt al snel een beeld van de uiteenlopende manieren waarop Bredanaars hun eigen leven op simpele wijze wat duurzamer kunnen maken, én hoe ze daar subsidie voor kunnen krijgen.

Toekomst

“Breda is echt niet slecht bezig als het aankomt op de klimaatdoelen”, stellen wethouders Bos, Quaars en De Beer gezamenlijk. “Kijk naar de hoeveelheid gasloze woningen die we komende tijd bouwen. Of naar een initiatief als de Bavelse Berg, waar stroom wordt opgewekt voor 10.000 huishoudens. Maar om onze klimaatdoelen in de toekomst te bereiken moet iedere Bredanaar meedoen. En dat is wat we met deze campagne willen bereiken.”