Metershoge vogeltorens verrijzen bij het stadskantoor

BREDA - Bij het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan worden momenteel vijf grote, metalen torens geplaatst gevuld met bomen en planten. De zogenaamde ‘vogeltorens’ moeten zorgen voor een groenere uitstraling van het stadskantoor en bijdragen aan de biodiversiteit.

Het stadskantoor moet groener worden. Dat vindt de gemeente Breda. Daarom werd er een prijsvraag uitgeschreven voor iedereen die een plan had om het kantoor te vergroenen. In mei 2019 kwam het ontwerp ‘Vogeltorens’ van Hendrike Huijsmans beeldende kunst, Foppe 3D en STROOM architecten als winnaar uit de bus. De plaatsing liet vervolgens flinke tijd op zich wachten, maar inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang en worden de metershoge torens geplaatst.

De ‘vogeltorens’ moeten, zoals de naam al doet vermoeden, een goede leefomgeving bieden voor vogels en insecten. De torens die zowel aan de zijde van het Chasséveld als aan de zijde van het Chassétheater staan zijn gevuld met bomen en planten. Ook worden er klimplanten geplant, zodat de metalen constructies over een tijd niet meer zichtbaar zijn.

De gemeente Breda wil met de plaatsing van de torens bijdragen aan de biodiversiteit, maar ook een goed voorbeeld geven. Bredanaars kunnen zelf namelijk ook subsidie aanvragen om hun woning of tuin te vergroenen. Daarvoor is recentelijk 100.000 euro extra beschikbaar gesteld.