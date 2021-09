Bavel maakt zich op voor extra lange kermis op twee pleinen

BAVEL - Het is lang spannend geweest voor het kermiscomité Bavel. Maar de kogel is door de kerk. De kermis gaat dit weekend door. Het evenement is bovendien een dag langer dan voorheen, en gaat gepaard met allerlei activiteiten.

Na een jaar van afwezigheid in verband met het coronavirus heeft het Kermiscomité Bavel groen licht gekregen van de gemeente voor een 14e editie van de Kermis in Bavel nieuwe stijl. De Kermis in Bavel zal het eerste grote evenement in het dorp weer zijn sinds de coronacrisis zijn intrede deed.

Langer

De kermis wordt dit jaar met een dag verlengd door op vrijdag 24 september al van start te gaan. Wethouder Daan Quaars zal vrijdag om 18.30 uur de Bavelse Kermis officieel openen. Om aan de coronarichtlijnen te kunnen voldoen is er gekozen voor een ruimere opzet van de kermis. De vertrouwde attracties zullen er weer staan, maar dit keer, naast het Kerkplein, ook op het Jack van Gilsplein. De Kloosterstraat zal tussen de twee pleinen worden afgezet zodat iedereen op gepaste afstand van het ene naar het andere plein kan lopen.

Op de kermis zullen de vertrouwde attracties uit de voorgaande jaren aanwezig zijn, met als wisselattractie het Glazen Doolhof.

Activiteiten

De kermis in Bavel is echter meer dan enkel twee pleinen vol attracties. Tijdens de kermisdagen worden er diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Kermis rikken, Kermis pokeren, KPJ voetbal, Telefoonboekbiljarten, Kermis darten, Ouderenmiddag en allerlei kinderactiviteiten worden georganiseerd door de enthousiaste vrijwilligers en vinden op diverse locaties plaats in het dorp. “Dit maakt dat de kermis in Bavel een evenement is van en voor iedereen in Bavel en omstreken”, legt het kermiscomité uit. Het kermisconcert gaat dit jaar niet door. In plaats daarvan heeft Harmonie St. Caecilia er voor gekozen om kermisdauwtrappen te introduceren.

Meer informatie over de activiteiten is terug te lezen in de kermiskrant die afgelopen week bij 5000 Bavelse huishoudens op de deurmat is gevallen. Ook is de informatie terug te vinden op de website en Facebookpagina van de Bavelse kermis. ”De Kermis zal ook dit jaar weer uitgroeien tot een ouderwets dorpsfeest. Deze mag je niet missen!”

Kermis

Bavel is niet de enige plek in Breda waar komend weekend een kermis is te vinden. Ook in Princenhage gaat de kermis van start.