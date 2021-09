Dragqueens zetten club in Breda op zijn kop: Maandelijkse shows aangekondigd

BREDA – Dragfans opgelet: Holy Moly, de relatief nieuwe club in het centrum van Breda, zet drag in Breda op de kaart met maandelijke shows. Na de snelle uitverkoop van de eerste editie staat de volgende datum alweer vast: Op 3 oktober kun je genieten van een diner of lunch met acts van de beste dragqueens van Nederland.

De comedyclub aan de Torenstraat staat te popelen om weer een avond met de queens te organiseren. ‘’Het idee lag er echt al een tijdje,’’ begint Ravenna Sanders, marketer bij Holy Moly. ‘’We merken dat Breda echt achterloopt op de dragscene in Nederland: Er wordt weinig georganiseerd. Daar wilden wij verandering in brengen.’’ De eerste editie op 5 september was dan ook al snel uitverkocht. ‘’Binnen no-time hadden we er een brunch en diner van tweemaal 94 man op zitten. Je ziet hoe goed het wordt ontvangen.’’

‘’De nieuwe versoepelingen brengen juist veel mogelijkheden met zich mee voor ons. Buiten dat we onze capaciteit kunnen opschalen, maken we er nu een walking dinner van. Zo kom je vanzelf op de dansvloer terecht.’’ Queens sloven zich uit op het podium met hun lip syncs en acts en de dj zorgt voor passende muziek, terwijl je van het extravagante eten kunt genieten.

Drag Race Holland

De dragqueens die optreden zijn geen onbekenden in de scene: Queens ChelseaBoy, Keta Minaj en My Little Puny hebben allen meegedaan aan Drag Race Holland. De show wordt gehost door DeeDee, één van de populairste queens van Nederland. ‘’Iedereen is zo enthousiast. De eerste editie ontving staande ovaties. ‘’We hebben dan ook meer dan zin om dit nog veel vaker te organiseren.’’ Tickets worden verkocht via de website van Holy Moly Breda.

Dragqueens zijn mensen, voornamelijk mannen, die optreden in extravagante en glamoureuze kleding van het andere geslacht. Vaak zit er veel werk in de make-up, kleding en act. Dragqueens zijn regelmatig op televisie te zien, bijvoorbeeld in de Videoland serie Drag Race Holland. En ook Peter R. de Vries werd omgetoverd tot dragqueen in het programma Make Up Your Mind.