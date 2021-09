Fietser overleden na ongeval op oversteekplaats Westerparklaan

BREDA - Een fietser is vanmiddag overleden na een aanrijding op de Westerparklaan in Breda. Het slachtoffer werd geschept door een busje. Hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten.

De fietser werd dinsdag rond het middaguur geschept door een busje. Dat gebeurde op een oversteekplaats op de Westerparklaan die het Heilaarpark met de Weerschijnvlinder verbindt.

Het slachtoffer is zwaargewond geraakt en werd langdurig gereanimeerd door de toegesnelde hulpdiensten. Ook de traumahelikopter landde nabij het ongeval. De hulp mocht echter niet baten. De fietser, een vrouw, is aan haar verwondingen overleden.

De weg is afgezet en er zijn witte schermen geplaatst.

Ongevallen

Het is niet de eerste keer dat er een dodelijk ongeval plaatsvindt bij de oversteekplaats. Zo overleed in 2019 op dezelfde plek een fietser na een aanrijding met een taxi. De chauffeur kreeg destijds 240 uur taakstraf. Hij reed te hard en negeerde het verkeerslicht toen het ongeval plaatsvond.

Op de #Westerparklaan #Breda vond rond 12:00 uur een ongeval tussen een auto en fiets plaats. De fietsster raakte gewond. Er is direct eerste hulp verleend en een traumaheli geland. De hulp mocht niet baten, het slachtoffer is overleden. Wij onderzoeken wat er precies is gebeurd.— Politie Breda eo (@Politie_Breda) September 21, 2021