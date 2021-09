Oude fietsen en besnorde mannen: Tweed Ride komt naar Breda

BREDA - Wie heeft de mooiste tweed, de meest originele fiets en de best verzorgde ‘handle bar moustache’? Tijdens de derde Bredase editie van The Tweed Ride kijk je je ogen uit: Gedurende de fietstocht van komende zondag trekt een in stijl gekleed peloton de hele stad door.

Zondag 26 september zal de bonte stoet vanuit Urban Bozz aan de Houtmarktpassage de fietstocht aftrappen. Via de binnenstad zullen ze hun weg naar het bourgondische Ginneken vervolgen om na een stop in Ulvenhout en het terrein van de Zanderik in Bavel in Belcrum de tocht te eindigen.

‘’De Tweed Ride is in 2009 ontstaan op Savile Row in London, het hart van de klassieke herenmode en het thuis van de beste tailors ter wereld. Liefde voor het kleermakersvak, de mooiste tweeds en vaak passende oude fietsen en parafernalia zorgden voor een gemêleerd gezelschap dat zich al theedrinkend door de stad begaf.’’ Na eerdere ritjes door Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Den Haag wordt de tocht nu in de parel van het zuiden georganiseerd.

Na afloop van de Bredase Tweed Ride worden bij Brack aan de Speelhuislaan de fietsers beoordeeld in verschillende categorieën waar prijzen mee te winnen zijn. Maar gezien de eerdere edities, zit dat wel snor.