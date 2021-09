Deze stichting koppelt Bredase senioren aan oppashonden en zoekt deelnemers

BREDA - Baasjes zoeken vaak een vertrouwde oppas voor hun hond. Senioren willen graag de gezelligheid van een hond, maar niet de continue zorg. Koppel die twee aan elkaar en iedereen is blij, stelt stichting OOPOEH. Zij koppelen al negen jaar senioren aan oppashonden, en zijn op zoek naar nieuwe deelnemers in Breda.

55-plussers die interesse hebben in een oppashond kunnen zich vrijblijvend aanmelden bij de stichting om samen op zoek te gaan naar een geschikte oppashond in de buurt. “Een oppashond is niet alleen gezellig, maar zorgt ook voor meer beweging, een frisse neus en meer sociale contacten”, legt de stichting uit. “Nu we weer meer naar buiten gaan, is een (oppas)hond bovendien een ideale stok achter de deur om er op uit te gaan en samen van het mooie weer te genieten.





Stichting OOPOEH- Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier - is ruim 9 jaar geleden in het leven geroepen vanuit de wens om honden en ouderen meer van elkaars gezelschap te laten genieten. De stichting begon klein, maar al snel was er veel belangstelling. Ellen Groneman (directeur Stichting OOPOEH): “Senioren die jarenlang een hond hebben gehad willen vaak niet meer aan een eigen dier beginnen maar missen het gezelschap wel, door een vaste oppashond kunnen zij toch nog genieten van het gezelschap op de momenten waarop het hen uitkomt.”

In Breda is de Stichting op zoek naar 55-plussers die af en toe gezelschap van een oppashond zouden willen. Nu baasjes weer vaker naar kantoor gaan, zijn er veel lieve honden beschikbaar om op te passen. Ook baasjes op zoek naar een oppas voor hun hond kunnen zich aanmelden op www.oopoeh.nl.