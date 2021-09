‘Start van de astronomische herfst gaat gepaard met wisselvalliger weer’

BREDA - Na een periode met rustig septemberweer volgt na vandaag, de dag waarop de astronomische herfst begint, zeer waarschijnlijk een omslag naar een wisselvalliger weertype. Vanuit het westen komen gebieden met bewolking en neerslag steeds dichter in de buurt, meldt meteoroloog Roosmarijn Knol.

Met een toenemende zuidwesten- of westenwind is de kans groot dat deze gebieden Nederland later in de week aandoen en de eerste dagen van de astronomische herfst daadwerkelijk herfstachtig verlopen.

Volgens de laatste weersverwachtingen lijkt vooral vrijdag een ronduit wisselvallige dag te worden. Met een stevige wind en van tijd tot tijd een bui doet de astronomische herfst zijn naam dan eer aan. Afhankelijk van de hoeveelheid zon en regen komt de temperatuur tussen 15 en 20 graden uit en daarmee is het een fractie kouder dan tijdens de eerste weekhelft.

Grensgevalletje

Aankomend weekend en de start van volgende week maken vervolgens ook kans op een aanhoudend wisselvallig weerbeeld. Hierbij moet wel een slag om de arm worden gehouden, want zodra de gebieden met bewolking en neerslag wat verder wegblijven kan het ook droger, zonniger en iets warmer uitpakken. Nederland balanceert dus tussen wisselvalligheid afkomstig uit het westen en stabieler nazomerweer boven Centraal- en Noordoost-Europa. Mochten we meer onder de vleugels van het laatste komen te liggen, wordt met oostenwind wel iets koelere lucht aangevoerd.