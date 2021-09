Deze Bredase influencers hebben duizenden volgers: ‘Je kunt er echt door opgeslokt worden’

BREDA - Een groot deel van ons leven lijkt zich de laatste jaren online af te spelen. Maar voor sommige mensen geldt dit nog meer. Zij verdienen geld met het posten van berichten en oefenen door middel van hun foto’s invloed uit op anderen. Ook Breda kent zogenoemde influencers. Maar wat drijft hen en hoe is het om ‘bekend’ te zijn?

In 2013 startte de Bredase Marloes Mol met haar blog. “Dat was toen nog een beauty- en fashionblog, maar inmiddels is dat een lifestyleblog.” Toen Instagram opkwam is Marloes meteen gestart met haar account, dat nu inmiddels tot zo’n 18,8 duizend volgers is uitgegroeid. “Ik was toen nog niet heel actief, dat kwam pas in 2015-2016. Ik ben er eigenlijk geleidelijk een beetje ingerold.”

Ook Peggy Leenders uit Breda heeft nu inmiddels duizenden (om precies te zijn 25,9) volgers op haar Instagramaccount, waar ze mee is begonnen tijdens haar afstudeerstudie op de HRO. “Ik studeerde af binnen mijn eigen bedrijf @PeggyLeenders.nl en ik zocht een manier om mijn bedrijf aan een groot publiek te introduceren, dus deed ik ook een onderzoek over social mediamarketing en dan met name Instagram. Hier is uiteindelijk mijn lifestyle account uit gekomen.

Persoonlijkheid

Maar dat het niet gemakkelijk is om veel volgers te krijgen, weten de beide vrouwen goed. “Ik geloof er heilig in dat mensen je volgen, omdat ze je leuk vinden. Het heeft dus veel te maken met je persoonlijkheid. Je moet zorgen dat je mensen motiveert, entertaint en dingen leert/inspireert”, aldus Peggy. Marloes houdt zich momenteel minder bezig met het verzamelen van volgers, maar dat was twee jaar geleden wel anders. “Ik plaats nu wat ik leuk vind en wat mij bezighoudt, daarin ben ik door de jaren heen wel veranderd. Daardoor ben ik heel wat volgers verloren, maar ik krijg wel volgers terug waar ik echt leuke interactie mee heb en die ik kan inspireren.”

Influencers hebben veel invloed op hun volgers. Dat weten de Peggy en Marloes ook. “Ik weet dat wanneer ik iets post, wellicht altijd wel iemand op zijn tenen getrapt is.” Toch plaatst Peggy alles wat zijzelf wil op Instagram. “Als ze daar moeite mee hebben, dan ontvolgen ze mij maar.” Ook Marloes krijgt weleens kritiek. “Maar daar sta ik eigenlijk nooit bij stil. Ik heb over het algemeen hele leuke en lieve volgers.”

Connecten

Wat de vrouwen het leukste vinden aan influencer zijn? “Ik vind het connecten met andere mensen heel leuk, het netwerken”, aldus Peggy. Marloes vindt het heerlijk om fotografie en haar creativiteit samen te kunnen voegen op haar Instagramaccount. “Ook heb ik mijn eigen Lightroom preset ontwikkeld, die mensen kunnen kopen. Zo help ik ze om hun foto’s op een makkelijke manier te bewerken.”



Peggy Leenders - Foto: @EditbyMarloes

Maar aan het leven van een influencer zitten natuurlijk ook minder leuke kanten. “Gelukkig ben ik niet écht bekend”, lacht Peggy. “En ik zie mijzelf ook niet echt als een influencer. Ik deel gewoon wat ik leuk vind en toepasselijk en als andere mensen hier inspiratie uit halen, vind ik dit alleen maar leuk. Wat ik ervoer toen ik fulltime met mijn Instagram bezig was, is dat je nooit echt in het moment leeft. Wanneer we op vakantie gingen, moest ik overal foto’s van. Wat gewoon irritant werd. Met name mijn vriend werd er gek van. Toen ik dit minder ging doen, beleefde ik pas echt de vakantie of de plek waar ik was. Je kunt echt ‘opgeslokt’ worden door alles wat je wilt delen, dat je niks meer ‘echt’ meemaakt. Dat vond ik een zeer groot nadeel van een groot Instagram account hebben.”