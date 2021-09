Wel willen sporten, maar niet weten waar? Nieuw Bredaas platform biedt uitkomst

BREDA – Fitnessen, voetballen of skaten? Of ga je toch voor aquavitaal of handboogschieten? Er is in Breda ontzettend veel mogelijk qua sport, maar veel Bredanaars weten niet wat precies en waar ze de mogelijkheden kunnen vinden. Daar wilt Breda Actief verandering in brengen. Samen met de gemeente en MOOIWERK Breda lanceerden ze woensdagmiddag het platform Actief in Breda in de bibliotheek aan de Nieuwe Veste.

Normaal is het rustig in de Nieuwe Veste, maar woensdagmiddag werd er volop gesport. Zo waren er mensen aan het hockeyen, en wethouder Daan Quaars (VVD) tenniste ook even met een sportieve voorbijganger. “De wil om te sporten is er bij Bredanaars zeker,’’ zegt hij, terwijl hij zijn tennisracke?t aan de kant legt. ‘’Maar het is ook belangrijk dat mensen weten waar ze het moeten vinden. En daar moeten we op faciliteren.’’ Actief in Breda is de nieuwe campagne om die bal aan het rollen te brengen.

Het idee voor Actief in Breda is ontstaan na een enquête bij sportaanbieders en inwoners van Breda, legt Robin Meeuwissen, adviseur sport, bewegen en recreatie bij Breda Actief, uit. “We merkten dat sportaanbieders leden aan het verliezen waren door de coronacrisis,’’ begint hij, ‘’en dat er tegelijkertijd bij Bredanaars juist een gebrek aan informatie was waar ze sport nu precies konden vinden. Dat gat tussen vraag en aanbod wilden we dicht maken.’’ “Om die reden hebben we toen dit platform opgericht,” vult Joan Kuipers, projectleider, aan. Op de website staan allerlei verschillende sportaanbieders waar je proeflessen kunt regelen om kennis te maken met een sport. ‘’Op die manier wordt het vinden van een sport toegankelijker.’’

Om de site daadwerkelijk live te laten gaan krijgt Daan Quaars een pijl en boog van plastic in zijn handen gedrukt. Zodra hij in de roos schiet, zal de website online verschijnen. Na een eerste poging mis te hebben geschoten, gaat de tweede er wel in. De website verschijnt op het scherm achter hen en er klinkt een applaus. Vanaf nu is sporten voor Bredanaars weer een stapje dichterbij.