Vandaag gaan de nieuwe coronaregels in: Dit is wat er veranderd

BREDA - De nieuwe coronaregels gaan vandaag in. Met het gebruik van een coronatoegangsbewijs gaat Nederland verder open. Hiermee komt ook de anderhalve meter afstand te vervallen. Wij zetten alles op een rijtje.

De nieuwe coronaregels gaan vandaag in. Er zijn inmiddels genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. Een opvallende versoepeling is het loslaten van de anderhalve meter na zo’n lange tijd. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca, evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, heb je een coronatoegangsbewijs nodig.

Coronabewijs

Het coronatoegangsbewijs wordt ingezet op die locaties waar het door het loslaten van de verplichte anderhalve meter afstand drukker wordt. Op deze manier wordt het risico van besmetting zo laag mogelijk gehouden en kan iedereen zo veilig mogelijk samen komen.

Vanaf vandaag is er in alle horeca (behalve afhaalrestaurants), bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd.

Er zijn binnen de horeca nog wel eindtijden. Zo mogen zij met hun vestigingen geopend zijn tussen 6:00 ‘s ochtends en 00:00 uur ‘s avonds.





Overige maatregelen

Op enkele plekken is ook de mondkapjesplicht nog van kracht. Dit is het geval in het openbaar vervoer, in het professioneel personenvervoer en op aangewezen plekken op vliegvelden en in vliegtuigen. Verder wordt er vooralsnog aangeraden thuis te werk indien dit kan en alleen op het kantoor als het perse nodig is.