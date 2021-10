Geen Singelloop, wel koopzondag in Breda

BREDA - Voor hardloopliefhebbers is het een flinke domper. Vandaag zou de Singelloop door Breda hebben moeten trekken. Maar dat gaat vanwege de coronaregels niet door. En ook een alternatieve versie zoals in 2020 wordt niet gehouden. Eén schrale troost voor Bredanaars die zondag toch in de binnenstad zijn: Door de annulering van de Singelloop gaat de koopzondag wél door, aldus centrummanager Koert Vermeulen.

Wat een sportieve eerste zondag van oktober had moeten worden, pakt toch anders uit. Maanden leek het er op dat de Bredase Singelloop dit jaar door zou gaan, maar de coronaregels gooien roet in het eten. Tijdens een persconferentie van demissionair premier Mark Rutte in augustus werd duidelijk dat per 20 september mogelijk de 1,5 meter maatregel mogelijk te vervallen kwam. Zekerheid hierover kon echter pas 13 september gegeven worden. Daarnaast werd duidelijk dat mocht de 1,5 meter maatregel wegvallen, dan is er sprake van toegangscontrole en een maximum van 750 deelnemers en bezoekers. “Voor het grootste eendaagse evenement van Breda, met circa 20.000 deelnemers en 85.000 supporters, familieleden, fans en overige bezoekers, zijn dit allemaal onmogelijke voorwaarden,” stelde Willem Butz, voorzitter van de stichting. De voorzitter achtte de kans op een ‘normale’ Singelloop nihil. Daarom besloot hij de 35e editie van het hardloopevenement niet door te laten gaan. “Door de editie 2021 nu af te zeggen betekent dat we onze verplichtingen jegens leveranciers kosteloos kunnen annuleren en ook jagen we onze sponsoren niet op extra kosten.”

Vorig jaar besloot de organisatie naar aanleiding van de coronaregels een alternatieve loop te organiseren, maar ook dat zit er dit jaar niet in. “Vorig jaar konden we Breda verrassen met een vernieuwend element in de vorm van de Alternatieve Singelloop Breda & Omstreken met de Experience App. De deelnemers liepen met deze app vanaf hun eigen voordeur, hun eigen afstand. Onder het motto ‘Niet massaal samen, maar samen massaal!’ werd door bijna 4.000 deelnemers over de gehele wereld meegelopen. Voor dit jaar kunnen we als vrijwilligersorganisatie helaas geen nieuwe truc meer uit de hoge hoed toveren,” stelde bestuurslid Communicatie & PR Flip Kitslaar teleurgesteld. Toch is er nog reden voor Bredanaars om zondagmiddag richting de binnenstad te trekken. Door de annulering van het Bredase hardloopevenement gaat de koopzondag wel door.

Ondanks dat het bestuur van de Bredase Singelloop teleurgesteld was, richten zij hun pijlen nu alweer op volgend jaar. “Drie keer scheepsrecht: de 35e editie van de AMGEN Singelloop Breda wordt dus verschoven naar zondag 2 oktober 2022,” aluds voorzitter Butz. “We zagen dit jaar een enorme stijging in het aantal inschrijvingen ten opzichte van de recordjaar 2018. Uiteraard is iedereen weer van harte welkom in 2022. We gaan dan voor een spectaculaire jubileum-editie. De inschrijvingen worden geopend op 1 mei aanstaande!”