Alle Kielegatters verzamelen: 11-11 op de Grote Markt gaat door

BREDA - Eindelijk goed nieuws voor carnavalsliefhebbers! 11-11 op de Grote Markt gaat ‘gewoon’ door. Met de huidige maatregelen ziet Stichting Kielegat genoeg mogelijkheden om de nieuwe hoogheid op donderdag 11 november als vanouds op de Grote Markt te presenteren.

“Het afgelopen jaar hebben we al laten zien dat we creatief en flexibel genoeg zijn om binnen de beperkingen een heel mooi carnavalsfeest neer te zetten”, aldus Stichting Kielegat. Op een verantwoorde manier wil de organisatie de stad weer rood en oranje laten kleuren. De voorbereidingen zijn momenteel in volle gang.

Op dit moment houdt de Stichting rekening met de huidige maatregelen. Dat betekent dat Kielegatters, naast een uitgedoste outfit, ook een geldig coronatoegangsbewijs mee naar het centrum moeten nemen. Vanaf 1 november gelden mogelijk nieuwe maatregelen. Stichting Kielegat zal op basis van die richtlijnen eventueel de organisatie ietwat aanpassen of versoepelen. “We kijken uit naar weer een ouderwets carnavalsfeest. In goed overleg met gemeente en horeca kunnen we dit op een verantwoorde manier samen neerzetten. Nog meer dan andere jaren kijken we uit naar dit feest. Een carnaval waar we dit jaar dubbel van gaan genieten.”, aldus Lucien Verhoef, voorzitter Stichting Kielegat.