Beleeftuin geopend bij Thebe: ‘Deze tuin zorgt ervoor dat mensen het buiten zijn echt beleven’

BREDA - Wethouder Miriam Haagh (PvdA) heeft vanmiddag officieel de beleeftuin van woonzorgcentrum de IJpelaar geopend. Dat zorgde voor veel vreugde onder de bewoners en verzorgers van Thebe.

De tuin werd in 2019 al aangekondigd, maar kon door omstandigheden, waaronder corona, nu pas opgebracht worden. ‘’Maar juist daarom vieren we het nu dubbel en dwars,’’ zegt Ilse Aussems, manager van het woonzorgcentrum. De tuin is gelegen aan de tuinen van bewoners met dementie, maar is bereikbaar voor iedereen.

Een beperkte mobiliteit is voor ouderen de grootste barrière om in de natuur te komen. Door de beleeftuin wordt dat nu een stuk gemakkelijker. ‘’Ondertussen vinden er al activiteiten plaats. Maar ouderen kunnen ook in de tuin werken als ze dat willen. Er zijn zoveel mogelijkheden.’’

Wethouder Miriam Haagh opende samen met mevrouw Vermue en meneer de Rhoon, bewoners van het woonzorgcentrum, de poort van de tuin door een bloemenlint open te knippen met een heggenschaar. De tuin staat vol met de kleurrijkste bloemen. Er zijn verschillende zitplaatsen en aan een terras wordt ondertussen genoten van live accordionmuziek. Op de achtergrond klinken kanaries uit de vogelkooi, en de kippen en het konijn kijken toe hoe alle ouderen voorbijlopen. De tuin is ingericht om alle zintuigen te prikkelen.

‘’Ik vind het belangrijk dat mensen van jong tot oud kunnen genieten van buiten zijn,’’ zegt Haagh. ‘’Deze tuin zorgt ervoor dat mensen het ‘buiten zijn’ echt beleven. En dat kan tot hele mooie dingen leiden.’’