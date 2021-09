Zonder QR-code toch in het café? Bredase boa’s kunnen je geen boete geven

BREDA - De nieuwe coronamaatregelen gaan zaterdag in. Vanaf dat moment is het in de horeca verplicht om de QR-code in de coronacheck app te laten zien voordat je naar binnengaat. Maar Bredanaars die toch zonder code of negatief testbewijs de kroeg ingaan, kunnen geen boete krijgen legt burgemeester Depla uit. Het zijn alleen de horecazaken die gestraft kunnen worden.

Er is veel ophef over de nieuwe ‘versoepelingen’ van de coronaregels. Want voor veel Bredanaars voelen die niet als versoepelingen. Want waar je tot en met vandaag ‘gewoon’ zonder QR-code een restaurant of café binnen mag, is dat vanaf zaterdag niet meer toegestaan. Dan moet de checkapp bij alle horecazaken worden gecontroleerd. Op die manier kan de 1,5 meter regel worden losgelaten.

Lang niet alle horecazaken zijn van plan de QR-codes te gaan checken. Zij vinden de regels niet gastvrij en te tijdrovend. Op sociale media circuleren al dagenlang lijsten van horecazaken die de QR-codes niet gaan controleren. Zo zijn onder andere Boerke Verschuren, Spruit Breda en het Barista café aangemeld bij horecazonderprik.nl. Op de lijst van de Parallelle samenleving op Instagram staan ook Lievense, Noir, Peddels, de Corenmaet en Bruxelles vermeld. Op de pagina worden mensen opgeroepen op juist bij deze zaken dit weekend te gaan drinken of dineren.

Handhaving

In Breda zullen boa’s dit weekend steekproefsgewijs gaan controleren. Dat zal bovendien risico gestuurd zijn. Dat houdt in dat boa’s vooral controleren op plekken waar het druk is en het risico van verspreiding van het virus groot is. “Bewuste overtreders worden aangesproken, gewaarschuwd en waar excessen zijn zullen ze beboeten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een feestcafé helemaal vol zit en er aan de deur geen controle is”, legt burgemeester Depla uit. Maar de boa’s gaan geen cafés of restaurants binnen om klanten te controleren op hun QR-code. “Ze kunnen ook geen straf opleggen aan mensen die zonder QR-code in een café zitten – dat is wettelijk niet strafbaar. Dat is ook de grote irritatie van de horeca-ondernemers – alleen zij kunnen bestraft worden.”

De burgemeester benadrukt dat de QR-code geen doel op zich is, maar een middel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. “Het coronatoegangsbewijs is bovendien niet nieuw. Het wordt al gevraagd bij voetbalwedstrijden en kleine evenementen. En bij NAC zie je ook geen boa naast elke suppoost van NAC om te kijken of hij dat toegangsbewijs goed controleert. We kijken vooral of het systeem werkt en treden op bij excessen.”