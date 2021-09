Philip Oronsaye wint vredesprijs: ‘We moeten een gezamenlijke vuist maken’

BREDA – Philip Oronsaye van Stichting Jara kreeg dinsdagmiddag de vredesprijs uitgereikt. Op het binnenplein van de Koninklijke Militaire Academie werd op de internationale dag van de vrede een middag uitgetrokken om de prijs uit te reiken.

Een bijzondere maar vooral toepasselijke locatie: Het Kasteel van Breda. Op 31 juli 1667 werd in de Grote Zaal de Vreda van Breda ondertekend, waarmee een einde werd gemaakt aan de tweede Engels-Nederlandse oorlog. Een plek waar nu militairen worden opgeleid om voor vrede en veiligheid te vechten. Maar tijdens de internationale dag van de vrede stond het binnenplein in het teken van de vredesprijs.

Op een zonnige dinsdagmiddag klinkt een muzikaal intermezzo door de Nieuwe Veste. Emmy Rau, aalmoezenier bij defensie, leidt iedereen in door wat inspirerende woorden te spreken over inclusie en diversiteit, een onderwerp wat door Black Lives Matter vorig jaar en de coronapolarisatie nog erg actueel is. Dit heeft meegewogen in de keuze van de jury. ‘’Er valt nog veel aan inclusie te werken,’’ begint ze. ‘’We moeten het dialoog aan gaan met mensen die anders denken. Maar daar is moed voor nodig, en zij hebben dat laten blijken.’’ Ze werpt een blik op de twee genomineerden Marga Vermeulen en Philip Oronsaye. ‘’Een inclusieve samenleving waarin iedereen in harmonie kan leven, daar streven we naar.’’

Vredesprijs

De vredesprijs werd dit jaar voor de zeventiende keer uitgereikt. Vorig jaar kon de uitreiking wegens corona niet doorgaan, waardoor de genomineerden door werden geschoven naar dit jaar. Dat de organisatie nu twee genomineerden heeft, had ze liever anders gezien. De derde nominatie is wegens een zaak bij het OM opgeschoven.

Marga Vermeulen is vrijwilliger bij Because We Carry, een vrijwilligersorganisatie die wekelijks een nieuw team van vrijwilligers naar Lesbos stuurt om daar mensen op de vlucht te helpen. Totdat corona ons land bereikte is ze ieder jaar sinds de oprichting naar het Griekse eiland vertrokken om daar mee te helpen.

Philip Oronsaye is initiatiefnemer van Jara Breda en BLM Breda. Jara biedt hulp, ondersteuning en voorlichting binnen een vertrouwde omgeving. Huiswerkbegeleider, kookleraar, coach: Hij is het allemaal. Als mensen niet gezien worden, wilt hij er voor hen zijn. Hij stond daarnaast in de voorste linie bij de Black Lives Matter (BLM) demonstraties van vorige zomer.

Voorzitter Willem Brandt houdt ook nog even zijn zegje. De voorzitter is dit jaar voor het laatst als jurylid actief, na het voor vijftien jaar te hebben gedaan. ‘’We zijn zo trots op deze mensen, en willen benadrukken dat ze allebei de prijs waardig zijn. Ze hebben hun hart op de goede plek.’’

Breda brengt samen

De prijs wordt uitgereikt door burgemeester Paul Depla. ‘’Zij zijn het perfecte voorbeeld van de slogan ‘Breda brengt samen’. We zijn enorm blij met de genomineerden en wat ze voor Breda en de wereld hebben betekent,’’ vertelt hij. ‘’Zij zijn het toonbeeld van hoop en respect.’’ Dan komt het verlossende woord: Oronsaye wint de prijs.

Er verschijnt een brede glimlach op zijn gezicht als Depla bekend maakt dat hij gewonnen heeft. Vanuit het publiek wordt hij aangemoedigd om een speech te houden. ‘’Vrede vraagt aandacht,’’ begint hij. ‘’Ik vraag me altijd al af: Wat maakt dat we de waarde van de ander niet altijd inzien. Wat is daarvoor nodig? Ik filosofeer daar graag over,’’ legt hij uit. ‘’Het vergt vermogen, vastberadenheid, maar vooral een gezamenlijke vuist.’’