Avans doet noodkreet en vraagt Bredanaars om internationale studenten in huis te nemen

BREDA - Heb je nog ruimte voor een logeetje? Avans Hogeschool doet een beroep op de gastvrijheid van haar medewerkers en van inwoners van Brabant. Veel internationale studenten komen moeizaam aan een kamer, waardoor ze elders een woonruimte moeten zoeken wat hun studie mogelijk belemmerd.

De wooncrisis op de woningmarkt werkt door in de studentenhuisvesting. “Het is sowieso lastig voor studenten om aan een kamer te komen,’’ zegt Jacomine Ravensbergen, vicevoorzitter van het College van Bestuur. ‘’En dat geldt helemaal voor internationale studenten. De nood is hoog. Elk logeeradres is er een.” Avans vraagt iedereen die daar de ruimte voor heeft een internationale student in huis te nemen.

Volgens de hogeschool gaat het om 64 studenten die een opleiding in Breda volgen, en 18 studenten die in Den Bosch een woonruimte zoeken. Sommigen zouden mogelijk hun studie moeten afbreken als ze niet op tijd een kamer vinden. “Dat zou heel vervelend zijn. We hopen dat we met deze oproep een deel van hen toch kunnen helpen aan een geschikte woonruimte.’’

Studeren in een hotel of camping is immers niet ideaal. Andere alternatieven werden al onder de loep genomen, maar in de praktijk blijken die toch weerbarstiger. Mocht je nog een slaapplaats over hebben, dan kun je voor meer informatie en vragen terecht bij het International Office van Avans: internationaloffice@avans.nl of bellen naar (0)88 525 8001.