Weerbericht Breda: ‘Een weekend met vrij mooi najaarsweer’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 24 september en de komende dagen.

Een lagedrukgebied boven de noordelijke Noordzee ten westen van Noorwegen bepaalt nog tijdelijk ons weer. Een zwak koufront ervan, dat afgelopen nacht een te verwaarlozen hoeveelheid neerslag bracht, trekt vrijdagochtend met wolkenvelden naar het oosten weg. Een rug van hoge druk over Frankrijk neemt het initiatief dit weekend over.



Het is de eerste uren van vrijdag nog bewolkt. Het is wel droog. ‘s Middags breekt de zon steeds meer en meer door. De temperatuur loopt dan op naar 21 graden. Het is sowieso niet koud geweest in de nacht van donderdag op vrijdag. De minimumtemperaturen zijn over het algemeen niet onder de 15 graden gekomen! De wind waait vandaag matig uit het zuidwesten met gemiddeld 3 Beaufort.



Het weer voor de komende dagen



Zaterdag 25 september

Hoewel afgelopen woensdag 22 september om 21.21 uur de astronomische herfst is begonnen, gaat september voorlopig nog niet op de herfst toer. Integendeel: september ontpopt zich tot een heuse nazomermaand. Waar de echte zomermaanden verstek lieten gaan, compenseert september nu als het ware. Zaterdag wordt een droge dag bij een zwak zuidenwindje van 2 Beaufort. De zon is goed van de partij. Soms zijn er ook wel wolken. Het kwik stijgt naar 22 graden.



Zondag 26 september

De zondag wordt de warmste dag van de week. Het is aanvankelijk zonnig en ook warm. De temperatuur loopt snel op naar een graad of 23. In de loop van de middag komen er meer (stapel)wolken. Er is dan kans op een lokale (onweerachtige) bui. De grootste kans op een bui is er in het oosten van de provincie. De wind waait matig uit het zuiden, draaiend zuidwest en is 3 of 4 Beaufort van sterkte.



Maandag 27 september

De dag vangt droog aan, maar in de loop van de dag passeert een zwakke regenzone. Later op de middag wordt het terug droog. Misschien ook nog met een beetje zon er bij. De wind waait matig uit het zuiden of zuidwesten en is 3 of 4 Beaufort. Maxima rond de 20 graden.



Dinsdag 28 september

Ook dinsdag lijkt het weer mee te vallen. De wind waait met gemiddeld 3 Beaufort matig uit het zuidwesten. Het is wisselend bewolkt met soms zon en soms veel bewolking. Het is meestal droog. In het westen van de regio is er kans op een lokale bui. De middagtemperaturen komen uit op ongeveer 20 graden.





Zo was het weer donderdag 23 september 2021

Maximumtemperatuur: 20,3 graden

Minimumtemperatuur: 9,8 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 24 september 2021 om 10:00 uur