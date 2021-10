Demi (23) maakt kans om K3 te worden: ‘Hier zou ik mijn studie voor stoppen’

BREDA - De zoektocht naar een nieuw ‘k3’tje’ is in volle gang. Sinds 24 september zijn in Nederland de auditierondes op televisie te zien van het programma waarin een vervanger voor de blonde Klaasje wordt gezocht. En deze vrijdag schittert Demi Kustermans(23) in de aflevering. “Voor mij is K3 zijn echt een droom. Ik word er gewoon super blij van”, vertelt Demi enthousiast.

Het zijn spannende weken voor Demi Kustermans (23). Want misschien gaat ze over twee maanden ‘gewoon’ nog steeds iedere dag naar haar coschappen geneeskunde toe. Maar het kan ook zo zijn dat ze op het podium in het sportpaleis staat als het nieuwste meisje van K3. Uit de 22.000 aanmeldingen die binnenkwamen bij K3 nadat Klaasje bekend maakte dat ze ermee stopt, zijn er momenteel nog zo’n 100 jongens en meisjes over. En daar is Demi er één van.

Dansen en zingen

De 23-jarige Demi woont in Zundert, en ging in Breda naar de middelbare school aan het Mencia. Ze danst al sinds haar vierde en zong als hobby in een bandje. “Ook heb ik een tijdje danslessen gegeven aan jonge kinderen. Dat was dan bijna altijd op K3. En eigenlijk vond ik al die liedjes en dansjes vaak nog leuker dan dat de kinderen het vonden”, lacht Demi. Ze weet nog heel goed dat K3 ruim zes jaar geleden bekend maakte te gaan stoppen, en dat er een zoektocht zou komen naar drie nieuwe meisjes. “Ik heb toen enorm getwijfeld of ik me aan zou melden, maar ik heb het niet gedaan. Ik zat op dat moment middenin mijn VWO toetsen. Het leek me dus niet handig. Maar toen ik de afleveringen vervolgens op TV zag, baalde ik wel. Ik had constant het gevoel van: Daar had ík willen staan.”

Op het moment dat in februari bekend werd dat Klaasje Meijer K3 zou verlaten, stroomden bij Demi de appjes meteen binnen. “Vrienden, vriendinnen, familie: Iedereen stuurde me het nieuws meteen door. Zij weten dat ik altijd fan ben geweest van K3, en dat het echt een droom van me is om daar een onderdeel van te zijn. Dus deze keer heb ik niet getwijfeld, en heb ik mezelf meteen aangemeld.”

Geneeskunde

Demi overleefde al meerdere online selectierondes en een grote liveauditie. Daarom mocht ze in juni met haar familie en haar beste vriendin Julia naar Vilvoorde komen voor de opnames van de TV-shows. En dat succes heeft voor Demi flink wat gevolgen. Ze studeert namelijk geneeskunde en is net gestart met haar coschappen. “Ik ben in gesprek gegaan met mijn studiebegeleider, en gelukkig kan ik mijn coschappen en de opnames combineren. Eigenlijk lijkt de regeling een beetje op zoals ze met topsporters omgaan. Alleen doe ik dan geen topsport, maar ben ik bezig met K3.”

Als Demi eind november als winnaar uit de bus zal komen bij de finale, dan moet ze haar studie uiteraard wel stoppen. “Mensen vinden het soms best een beetje gek dat ik mijn studie geneeskunde zou stoppen voor K3. Maar voor mij voelt dat helemaal niet gek. K3 is voor mij echt een droom, waar ik echt súper blij van word. Als ik dat zou mogen gaan doen, dan stop ik meteen met geneeskunde. Daar twijfel ik geen moment aan.”

Wil jij het K3-avontuur van Demi volgen? Kijk dan vrijdag 22 oktober om 20.30 uur naar K2 zoekt K3 op SBS6.