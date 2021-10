Gemeente Breda verstrekt subsidies aan huishoudens: gratis ledlampen en gesprekken met energiecoaches

BREDA - Vandaag is de Nationale Klimaatweek van start gegaan: een week waarin wordt stilgestaan bij het slimmer opwekken van energie en klimaatbewuster leven en werken. Ook gemeente Breda zet zich hiervoor in. Eerder dit jaar konden wooneigenaren in al Breda gratis tegoedbonnen voor energiebesparende producten krijgen. En dat was een groot succes. Er ontstond een stormloop op de producten, waardoor de tegoedbonnen binnen een dag op waren. Binnenkort keert deze actie terug, ditmaal met meer budget.

De actie met tegoedbonnen voor energiebesparende producten was in februari een groot succes in Breda. De 2500 tegoedbonnen ter waarde van 45 euro vlogen de deur uit. Zeven uur nadat de actie online ging waren alle tegoedbonnen verzilverd. “Dat de actie zó succesvol zou zijn, was buiten de verwachting”, liet wethouder Greetje Bos destijds weten. “We moeten mensen nu helaas teleurstellen, want ‘op is op’; dat stond ook al op de website van Woonwijs Breda. Maar we hopen met een nieuwe subsidie van de rijksoverheid later dit jaar een nieuwe actie te doen en dan ook voor mensen met een huurwoning”, voegt de wethouder toe. En die subsidie is nu toegekend.

Het Rijk wilt het verduurzamen van huur- en koopwoningen stimuleren, en om die reden is 70 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Breda heeft dit keer 2,1 miljoen euro gekregen om aan subsidies te verstrekken, waarbij minimaal de helft voor huurwoningen moet zijn. Dat betekent dus dat zowel Bredanaars die huren als Bredanaars die een eigen woning hebben straks gebruik kunnen maken van de actie.

Het aanbod zal uiteenlopen van tegoedbonnen voor kleine energiebesparende producten tot gesprekken met energiecoaches. Dit leidt volgens gemeente Breda tot een reductie van het energiegebruik bij huishoudens en daarmee geleidelijk tot een reductie van koolstofdioxide (CO2). Bredanaars kunnen naar verwachting eind 2021 gebruik maken van de regeling.