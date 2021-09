Dit najaar extra controles op handsfree bellen en gordelgebruik in Breda

BREDA - De politie heeft bij controles afgelopen dinsdag en woensdag honderden boetes uitgeschreven. Er werd in Breda, Bergen op Zoom, Middelburg en Tilburg gecontroleerd op handsfree bellen en gordelgebruik. De politie stelt dat ze dit najaar nog veel vaker gaan controleren.

In totaal werden bijna vierhonderd overtredingen geconstateerd, waarbij de politie controleerde op handsfree bellen en gordelgebruik. Woensdag was de politie actief op de snelwegen tussen Breda en Tilburg. Hierbij werden 214 weggebruikers in totaal ‘betrapt’, waarvan 9 op de 10 met zijn telefoon aan het stuur zat.

Bij 63 overtredingen waarbij mensen hun telefoon vasthielden werden deze opgemerkt door de MONO-cam (zie kader). Er werden ook nog veertien bekeuringen uitgeschreven voor onder andere het negeren van een inhaalverbod, niet verzekerd rijden en het niet dragen van de autogordel.

De politie laat weten dat er dit najaar nog veel meer controles worden gedaan. Deze zijn onderdeel van een handhavingscampagne, met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren en meer bewustwording te creëren. Door MONO-cams en touringbussen in te zetten kan de politie zeer effectief handhaven.

MONO-cam

Met MONO-cams werd gecontroleerd of een bestuurder mogelijk een mobiele telefoon in zijn hand heeft. De camera’s beschikken over kunstmatige intelligentie, waarbij ze passerende auto’s controleren op telefoons achter het stuur. Voor een tweede controle worden ze doorgestuurd naar een agent op het bureau. De slimme camera’s worden sinds 1 juli gebruikt door politie-eenheden.

