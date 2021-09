Vaccinatielocatie Breepark sluit de deuren

BREDA - Na bijna zeven maanden gaat de vaccinatielocatie bij Breepark de deuren sluiten. Vrijdag 24 september is de laatste dag dat West-Brabanders er hun prik kunnen halen. Vanaf maandag is de vaccinatielocatie bij Breda International Airport de enige locatie die nog open is in West-Brant.

Veel mensen hebben hun coronavaccinatie inmiddels gehad of een (tweede) afspraak gemaakt. De grootschalige vaccinatiecampagne zit er dus op, laat GGD West-Brabant weten. “We vinden het belangrijk de drempel voor het halen van een prik zo laag mogelijk te houden. Daarom (her)openen we locatie Breda International Airport op maandag 27 september voor prikken met én zonder afspraak. En sluiten we het tijdperk van vaccineren voor de massa, door de deur van locatie Breda Breepark op vrijdag 24 september voorgoed achter ons dicht te trekken.”

XL locatie

De opening van vaccinatielocatie Breepark dit voorjaar werd serieus aangepakt. De XL locatie leende zich uitstekend voor het optimaliseren van het aantal prikken per uur. Door de administratieve handelingen vooraf los te koppelen van het prikken, versnelden we het aantal prikken fors: Van 20 naar 60 prikken per uur per prikker.

Sinds 8 maart werden er op Breepark ruim 379.000 vaccinaties gezet (49% van het totaal in West-Brabant). In de piekperiode werden er meer dan 1.000 diensten per week gedraaid, door medewerkers met een achtergrond in onder andere de horeca, het rode kruis en de verpleegkunde en deden studenten van Curio en Avans werkervaring op.

(Her)opening Breda International Airport in Bosschenhoofd

Vanaf maandag 27 september kun je op Breda International Airport terecht voor een prik met én zonder afspraak. Prikken zonder afspraak is alleen mogelijk voor een 1e vaccinatie en op = op (per dag is er een nieuwe voorraad). De GGD plant daarna een tweede afspraak voor je in. Heb je al een afspraak ingepland? Dan kun je alleen op de afgesproken tijd en plaats terecht. Heb je al een eerste prik gehad? Dan kun je alleen op afspraak jouw tweede prik halen. Neem je legitimatiebewijs mee. Ter plekke wordt een gezondheidsverklaring ingevuld.