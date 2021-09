NAC onderuit na vroege treffers FC Eindhoven

BREDA - NAC is vanavond niet verder gekomen dan een 2-0 verlies in en tegen Eindhoven. Beide treffers vielen al vroeg in de wedstrijd. Door het verlies staan de Bredanaars momenteel op de 18e plek.

NAC is vanavond niet verder gekomen dan een 2-0 verlies in en tegen Eindhoven. Het duurde niet lang voordat er kansen waren in de wedstrijd. Al in de eerste minuut kreeg Eindhoven de kans om op voorsprong te komen en niet veel later kreeg ook NAC de mogelijkheid om de score te openen. Van Schuppen schoot echter voorlangs.

Na zo’n tien minuten spelen was het Eindhoven dat vervolgens op voorsprong kwam via Hernandez. En zo’n twee minuten later verdubbelde Sleegers de voorsprong voor Eindhoven.

Tweede helft

In de rust greep Edwin de Graaf in. Ayouba Kosiah kwam in de ploeg voor verdediger Vanacker. De aanvallende wissel leek zijn vruchten af te werpen. Van Schuppen was namelijk dicht bij een goal, maar trof de paal. Er werd echter niet meer gescoord en dus keerde NAC zonder punten terug naar Breda.