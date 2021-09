Grote demonstratie in Bredase binnenstad: ‘De nieuwe maatregelen horen hier niet thuis’

BREDA - De voorbereidingen voor de coronademonstratie van morgen 25 september zijn in volle gang. Posts worden massaal gedeeld op Instagram, vrijwilligers worden bij elkaar verzameld en de route die de demonstranten gaan lopen in de binnenstad van Breda is inmiddels ook duidelijk. De dj’s staan klaar voor om een vuist te maken tegen het coronabeleid voor het nachtleven.

De maat is vol voor Joris, Jay, Joost en Davide. De vier Bredase DJ’s roepen Bredanaars op om in actie te komen voor de nachthoreca. Joost Eras liet al eerder weten aan BredaVandaag dat zij het beu zijn dat ze steeds weer opnieuw de dupe zijn van de coronamaatregelen. De DJ’s vinden dat de nieuwe coronamaatregelen niet in Breda thuishoren en komen daarom in actie: Zaterdag organiseren zij de demonstratie 076AAN, waarvoor al honderden mensen zich hebben aangemeld. De DJ’s hebben drie duidelijke uitgaanspunten: Leren leven met het virus, de coronapas verwerpen en per direct alle kroegen en clubs open, ook na 00.00 uur. Daarnaast roepen ze de gemeente op om niet te handhaven op de nieuwe maatregelen.

Davide Silva, ook initiatiefnemer, is druk bezig om alles te regelen. ‘’Nadat we de demonstratie hebben aangekondigd ging alles in een sneltreinvaart. Steeds meer mensen voegden zich bij de Whatsappgroep die we hebben opgezet. Door in nauw contact te staan met de mensen die zaterdag mee protesteren proberen we vrijwilligers te regelen,’’ legt hij uit. ‘’We zoeken nog verkeersregelaars en mensen die willen helpen schoonmaken zodat de stad netjes blijft.’’

Route

De demonstranten vertrekken vanaf het Chasséveld langs de Mark naar de Nassaustraat. Ze vervolgen hun mars via de Boschstraat naar Vlaszak waar ze in het centrum de Sint Annastraat aflopen richting de Molenstraat. Bij de Nieuwe Veste slaan ze linksaf waar ze via het Kloosterplein op het Claudius Prinsenlaan terechtkomen en zo hun rondje afmaken.

Daarna zullen er op het podium vijftien dj’s draaien en verschillende artiesten zullen optreden. ‘’We zijn druk bezig om alles te kunnen regelen. Om 14.00 uur gaat de demonstratie van start en het zal tot 17.00 uur duren, maar wij zullen van s’ ochtends vroeg tot s’ avonds laat druk in de weer zijn.’’ De gemeente Breda verwacht bij de demonstratie in totaal zo’n duizend mensen.