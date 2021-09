Breda krijgt een kermiskoers: Rooie Zondag

BREDA - Met nog drie weken te gaan zijn sinds vrijdag de inschrijvingen geopend voor de Rooie zondag Breda. Dat is een nieuw evenement dat door de organisatie wordt omschreven als ‘de gezelligste kermiskoers van Nederland’.

Inmiddels is het programma bekend en zijn de inschrijvingen opengezet. De Rooie Zondag is een inclusief wielerevenement. Iedereen moet kunnen deelnemen. Er zijn dus diverse categorieën voor aangepast sporten opgenomen. Het parcours ligt rond de Koepel van Breda en de datum is uiteraard tijdens de najaarskermis op het Chasséveld.

Heb je zin in een fietswedstrijdje waar je de snelste kunt zijn? Zijn de banden van je fiets goed opgepompt en ben je tussen de 4 en 12 jaar oud? Doe dan mee aan de Dikke Banden Race!

Wil jij wel eens meedoen aan een officiële wielerwedstrijd? Fietsen op een afgezet parkoers onder luid gejuich van echt publiek? Met de kans dat je als eerste over de streep komt? Schrijf je dan snel gratis in!

Verder is er ook een speciale klasse voor de bedrijven. De Business Race is een fietsevent waarbij bedrijven het al fietsend opnemen tegen elkaar. De deelnemers van éénzelfde team werken allemaal voor hetzelfde bedrijf. Het team (bedrijf) dat als eerste wordt geklasseerd, mag zichzelf één jaar lang ‘Bredaas Kampioen Bedrijfswielrennen’ noemen.

Voor het spektakelstuk is er een speciale wedstrijd: Fixed gear. Dat is koersen zonder versnellingen en remmen.

Inschrijven

De wielerwedstrijden vallen onder de KNWU. Via de website van www.rooiezondag.nl kun je alle informatie omtrent het programma vinden en jezelf aanmelden. Door mee te doen aan de businessrace of een sponsorpakket af te nemen ondersteun je ook nog eens maatschappelijke doel. Een gedeelte van het inschrijfgeld wordt afgestaan aan Stichting Vitaal Breda, welke speciaal voor inwoners verschillende vitaliteitsprojecten in de stad organiseert.