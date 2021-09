Nooit meer een taxi op de stoep voor de loempiakraam: Nieuwe standplaats geopend

BREDA - Wie voor de coronacrisis regelmatig ging stappen in Breda zal de chaos bij de Prinsenkade wel herkennen. Taxi’s hadden er te weinig ruimte, en stonden kriskras op de stoep bij de loempiakraam. Inmiddels is het kruispunt op de schop gegaan, en vandaag is ook de verlengde taxistandplaats officieel geopend. Het is weer een belangrijke stap voor de gemeente Breda om de kwaliteit van het taxiverkeer te verbeteren.

Er moest iets veranderen aan de situatie met de taxi’s bij de Prinsenkade. Dat was voor de gemeente Breda aan aantal jaar geleden al wel duidelijk. Niet alleen zorgden de taxi’s op de stoep bij de loempiakraam voor gevaarlijke situaties, maar ook het gebrek aan regels en controles zorgde voor vervelende situaties. Zo waren er veel klachten dat chauffeurs korte ritten zouden weigeren, en dat ze express lange routes zouden rijden. En bij chauffeurs waren er klachten over oneerlijke concurrenten. Reden dus om in te grijpen.

De praktische kant is opgelost met de herinrichting van het kruispunt en de verlenging van de taxistandplaats. Bredanaars kunnen nu veiliger instappen, en er zijn bankjes geplaatst voor wie op een taxi moet wachten. En ook op de stoep parkeren is dus niet meer nodig. En ook de andere problemen zijn aangepakt. Zo is er een taxikeurmerk gemaakt waarin regels zijn vastgelegd over het gewenste gedrag van zowel chauffeur als klant. Ook zijn er taxistewards die extra controleren.

Bredanaars die een taxi pakken met zo’n keurmerk, kunnen er dus vanuit gaan dat zij een opgeleide chauffeur hebben en volgens de regels zullen worden behandeld. Maar dan is het wel belangrijk dat ze zo’n taxi kunnen herkennen. Daarom krijgen alle taxi’s straks een verlicht dakbord en krijgen chauffeurs persoonlijk stickers met een eigen nummer die zij op de taxi moeten plakken. Op die manier is iedere chauffeur straks herkenbaar én controleerbaar.

Tim van Waes van taxibedrijf VWM Group is blij met het opening van de nieuwe taxistandplaats en de nieuwe stappen in het keurmerk. Maar, geeft hij aan, ‘we zijn er nog niet.’ Zo moeten veel chauffeurs nog wennen aan het steeds wisselen van de stickers per auto, en zijn er ook kritische geluiden over de bomen tussen de vakken waar de taxi’s moeten wachten. “We blijven in gesprek met het platform en de gemeente om de branche te blijven verbeteren”, stelt hij. “Maar voor nu is één ding duidelijk. De wereld gaat weer door, en wij als taxibranche staan klaar voor de mensen!”