Motorrijder naar het ziekenhuis na botsing op de Tramsingel.

BREDA - Een motorrijder is gisteravond in botsing gekomen met een auto op de Tramsingel. De motorrijder is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Een motorrijder is gisteravond in botsing gekomen met een auto op de Tramsingel. Het ongeluk vond plaats rond 21:00 uur. Zowel de politie als de ambulancedienst kwam ter plaatse. De weg werd gedurende de hulp van de hulpdiensten afgesloten door Orde en Handhaving van Breda.

De bestuurder van de motor werd later voor verdere controle overgebracht met de ambulance naar het ziekenhuis. De motor werd getakeld door een berger.