Demonstratie: Drukte op Chasséveld en in de binnenstad

Het is vandaag druk in de binnenstad van Breda, datzelfde geldt voor het Chasséveld. Dit alles heeft te maken met de demonstratie tegen de coronapas die vandaag inging in Nederland. Met deze pas kunnen gevaccineerde mensen laten zien dat zijn dat zij gevaccineerd zijn. Op deze manier mogen zij onder andere horecagelegenheden weer binnen en dit zonder de anderhalve meter afstand.

Tevens wil dit zeggen wanneer iemand niet gevaccineerd is dat hij of zij eerst een test zal moeten doen. Een grote groep mensen is het hier niet mee eens en vindt dit een vorm van discriminatie. Daarom demonstreren zij vandaag tegen deze coronapas.

Demonstratie

De demonstratie begon rond 14:00 uur op het Chasséveld en ging uiteindelijk de binnenstad in. Er staan ook enkele dj’s op verschillende plekken opgesteld die de demonstranten van muziek voorzien.