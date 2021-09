Eerste uitgaansavond in Bredase binnenstad ondanks drukte zonder grote problemen verlopen

BREDA - Gisteravond was het dan eindelijk zo ver. Bredanaars konden in hun favoriete kroeg weer de hele avond dansen. Uit protest bleven de kroegen en cafés tot kwart voor een ‘s nachts open. Voor zover bekend verliep de uitgaansavond zonder problemen.

Door de versoepelingen die zaterdag 25 september in zijn gegaan konden de Bredase kroegen en cafés hun deuren weer openen voor dansende klanten. Op de Instagramaccount van veel Bredase uitgaansplekken is te zien dat er van genoten worden dat ‘de tent’ weer vol staat. En ook zonder anderhalve meter, want door het gebruik van de coronapas is deze maatregel vervallen. Dat ging echter nog niet zonder slag of stoot. Rond acht uur maakten mensen in onder andere Breda, Alkmaar, Arnhem en Nijmegen op sociale media melding van storingen met de app. Doordat zoveel mensen de QR-code proberen op te halen, was de server soms overbelast. Ook werden er meerdere DDoS-aanvallen uitgevoerd op de servers van de CoronaCheck-app. “We hebben die aanvallen kunnen afslaan, maar het vergt wel wat van onze servercapaciteit”, vertelde een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid aan NOS.

De Brabantse nacht duurde het langst in Breda. De cafés en kroegen bleven namelijk drie kwartier, tot 00.45 uur, langer open uit protest tegen de maatregelen dat de horeca om 00.00 uur moet sluiten. Verder is de uitgaansavond voor zover bekend zonder problemen verlopen. Na rondgang bij twintig steden zegt de BOA bond tegen NOS dat de eerste dag waarop het coronatoegangsbewijs gold voor onder meer horeca en evenementen is voor handhavers zonder grote problemen is verlopen. “Dat heeft met drie dingen te maken: in alle steden is er vooraf goed overlegd met de horeca, door het mooie weer bleven veel mensen in de buitenlucht en in de meeste gemeenten stelden boa’s zich terughoudend op”, zei voorzitter Frank Kuin van de bond in tv-programma Nieuwsuur. “Er werd vooral toezicht gehouden en alleen opgetreden bij excessen.”

Voorafgaand aan de stapavond vond er in het centrum van Breda een demonstratie plaats. Er werd op het Chasséveld geprotesteerd tegen de coronamaatregelen die nog wél gelden. De organisatoren zijn het beu zijn dat de horeca steeds weer opnieuw de dupe zijn van de coronamaatregelen. De vier organisatoren, allen DJ’s, hadden drie duidelijke uitgaanspunten: Leren leven met het virus, de coronapas verwerpen en per direct alle kroegen en clubs open, ook na 00.00 uur. Daarnaast riepen ze de gemeente op om niet te handhaven op de nieuwe maatregelen.