Peter Schouten veilt portret van Peter R. de Vries om Bredase dak- en thuislozen ‘extraatje’ te geven

BREDA - Een portret van de overleden misdaadverslaggever Peter R. de Vries gemaakt door kunstenaar Henk de Beer wordt via de Twitter van de Bredase advocaat Peter Schouten geveild. Van het opgehaalde bedrag wordt verdeeld onder 80 dak- en thuislozen uit Breda.

Op het Twitteraccount van de Bredase advocaat Peter Schouten is al meer dan een week een liefdadigheidsveiling gaande. Kunstenaar Henk de Beer maakte een portret van de overleden misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die hij vervolgens gratis beschikbaar stelde voor de veiling. Schouten geeft zelf het startbod van 500 euro, maar daar wordt al snel overheen geboden. Van 600, naar 800, naar 1000 euro. Inmiddels staat het hoogste bod al op zo'n 2800 euro. Dat is echter nog niet het einde. De veiling loopt nog tot vandaag 17.00 uur en daarom zoekt de advocaat nog iemand die 3.200 euro wil bieden. " U moet nog een kleine twee uurtjes wachten, maar dit bod is wel heel erg warm. Dat is dan een Jumbo-cadeaubon van 35 euro per dakloze BBQ-gast. Alleen 3.200 euro gaat hier nog overheen", aldus Schouten op Twitter.

Het opgehaalde geld gaat richting een goed doel. Schouten Legal Advocaten geeft morgen namelijk een BBQ voor tachtig dak- en thuislozen uit Breda. Als zij het BBQ-feestje verlaten, krijgen zij allemaal een deel van de opbrengst mee. "Ieder dubbeltje van dit bedrag wordt eerlijk verdeeld onder de gasten van de Dak- en Thuislozen BBQ als extraatje", tweet de advocaat. Met het huidige bod van 2800 euro zou dat dus gaan om 35 euro per persoon. Het is niet de eerste keer dat de Bredase advocaat zo'n BBQ organiseert. Eerder was het altijd in zijn eigen achtertuin, maar dat zit er dit jaar niet in. "Helaas mag het deze keer niet in mijn achtertuin. De uitnodigingen gaan de deur uit via SMO. Een keer paar jaar BBQ is een mensenrecht."

Peter R. De Vries

Op donderdag 15 juli werd bekend dat Peter R. de Vries negen dagen na de aanslag op zijn leven was overleden aan zijn verwondingen. Op dat nieuws is met grote verslagenheid gereageerd. Ook door Schouten, die al tientallen jaren goede vrienden was met de misdaadverslaggever en hem bijna dagelijks sprak. Ze waren ook samen actief in het Marengoproces, waar De Vries fungeerde als vertrouwenspersoon van de kroongetuige en Schouten als advocaat. De Bredase advocaat liet de lijfspreuk van De Vries, 'On bended knee is no way to be free', zelfs op zijn been tatoeëren. "Ik kon het niet laten", schreef Schouten op Twitter bij een foto van zijn tatoeage. "Ik ging voor een andere tattoo naar Brian Uitermark in Best, maar wilde deze toen ook laten zetten."