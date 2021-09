Hinderlijk geparkeerde scooters zorgen voor gevaarlijke situaties bij Nieuwe Prinsenkade

BREDA - De Nieuwe Prinsenkade is afgelopen maanden fors op de schop gegaan. Het doel was daarbij duidelijk: Het drukke kruispunt moest veiliger worden voor weggebruikers. Maar met een stoep vol deelscooters wordt dat doel nog steeds niet bereikt, stellen de SP, PvdA, en VVD in gezamenlijke vragen aan het college.

De deelscooters zijn al ruim een jaar vaste prik in het centrum van Breda. De introductie van de scooters ging gepaard met veel enthousiasme omdat de elektrische scooters een innovatieve en duurzame vorm van vervoer zijn. Maar tegelijkertijd kwamen er ook klachten. Die gingen met name over hoe de scooters geparkeerd worden.

Het college heeft al eerder op vragen laten weten dat zij het ermee eens zijn dat scooters niet hinderlijk geparkeerd moeten worden: ‘Voor voetgangers moet de openbare ruimte zonder obstakels te bewandelen zijn.’ En ook de scooterbedrijven zelf hebben al eerder aangegeven werk te maken van de parkeerproblemen. Zo introduceerde Check daarom een beloningsprogramma voor bestuurders die de scooter wél correct gebruiken en parkeren. En als een gebruiker in een bepaalde periode drie keer een negatieve beoordeling heeft ontvangen volgt een tijdelijke blokkade van het platform.

Toch is het probleem nog niet verholpen. De Nieuwe Prinsenkade stond de afgelopen weken meerdere malen helemaal vol met verkeerd geparkeerde deelscooters. En dat terwijl het kruispunt juist net is heringericht om de verkeerssituatie veiliger te maken. SP, PvdA en VVD willen daarom van het college weten wat zij eraan doen om ervoor te zorgen dat de stoepen en de blindengeleidestroken toegankelijk blijven. “Is daarbij het afvoeren van huurscooters, zoals dat bij reguliere scooters die hinderlijk of fout geparkeerd staan ook gebeurd, een optie?”, vragen zij zich af. Ook willen ze weten wat het college gaat doen om ervoor te zorgen dat de verhuurbedrijven zelf er ook voor zorgen dat bij het neerzetten van de scooters de toegankelijkheid niet onder druk komt.