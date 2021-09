Bredanaar (31) aangehouden voor rijden onder invloed op gestolen scooter

BREDA - Op de kanaaldijk in Breda Noord is zondagmiddag een 31-jarige man uit Breda aangehouden. Nadat hij grootlicht gebruikte werd de man gecontroleerd door agenten die surveilleerden. Toen agenten opviel dat de man trilde en erg bleek was, werd na een speekseltest duidelijk dat hij verdovende middelen gebruikte. Ook bleek de scooter gestolen te zijn.

Iets na 15.30 uur reden de agenten over de Kanaaldijk toen ze de man opmerkten. Hij reed rond met grootlicht op, wat voor de agenten de aanleiding was om de man staande te houden. Tijdens die controle viel het de agenten op dat de man erg bleek zag en dat zijn handen en armen trilden. Ze namen daarom een speekseltest af waar hij positief testte op verdovende middelen. De bestuurder bleek ook nog een aantal gram drugs op zak te hebben.

De kentekenplaat van de scooter bleek van een gesloopt voertuig te zijn. Daarnaast was er geen contactsleutel nodig om de scooter te starten. Na grondig onderzoek werd duidelijk dat het om een gestolen scooter uit Tilburg ging.

De drugs en de scooter zijn in beslag genomen en de bestuurder is aangehouden. Hij wordt vastgehouden voor verder onderzoek.