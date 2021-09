Weerbericht Breda: ‘De eerste herfsttrekjes zijn in aantocht’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 27 september en de komende dagen.

Bij IJsland ligt een flink lagedrukgebied. Het koufront ervan is behoorlijk actief en passeert Brabant maandagmiddag. De nazomer van september komt hiermee aan haar einde. Zowel zondag als zaterdag werd het nog 24,0 graden. Komende dagen zien we af en toe al de eerste tekenen van de herfst.



Verwachting voor maandag 27 september 2021

De dag begon nog met een beetje zon, maar de bewolking is vanochtend alleen maar dikker geworden. Rond het middaguur gaat het in het westen van Brabant regenen. Later ook in het oosten van de provincie. Het kan soms even stevig door regenen. Later op de middag en in de avond wordt het vanuit het westen droog en klaart het op. In westelijk Brabant kan de zon er dan mogelijk nog even door komen. De zuidelijke wind is matig, kracht 3 of 4 Beaufort. Op en rond het koufront kunnen rukwinden van 60 tot 70 km/u voorkomen. Na het koufront draait de wind naar het zuidwesten en neemt in kracht af. Maximumtemperaturen voor het koufront uit, 18, lokaal 19 graden.



Het weer voor de komende dagen



Dinsdag 28 september 2021

Vanuit Frankrijk komt een rug van hoge luchtdruk naar onze omgeving toe. Zo wordt dinsdag een vrij aardige dag met zonneschijn en ook stapelwolken. Het blijft droog. De wind is meestal zwak, 2 Beaufort, uit het zuiden. De vroege ochtend is fris met lokaal wat grondmist of een mistbank. In de middag wordt het een graad of 19. In het oosten van de provincie mogelijk lokaal nog een krappe 20 graden.



Woensdag 29 september 2021

Op woensdag trekken actieve lokale buien doorheen Brabant. De zon krijgt niet zoveel ruimte. De wind zwelt aan naar matig tot vrij krachtig, 4 of 5 Beaufort uit het zuidwesten. In de buurt van buien zijn rukwinden mogelijk. Het kwik houdt het bij 17 of 18 graden wel voor gezien.



Donderdag 30 september 2021

De slotdag van september verloopt weer ietsjes beter. De ochtend begint met wat zon, maar op de nadering van een warmtefront neemt de bewolking toe. Het grootste deel van de dag blijft het droog. Wel kan er in de loop van de middag, vooral in West-Brabant, wat lichte motregen vallen. De wind waait matig uit het zuidwesten. De aangevoerde lucht is tijdelijk wat zachter. Het wordt 19, in het oosten van de provincie mogelijk lokaal nog even 20 graden.



Zo was het weer zondag 26 september 2021

Maximumtemperatuur: 24,0 graden

Minimumtemperatuur: 15,1 graden

Neerslag: 0,6 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 27 september 2021 om 11:00 uur