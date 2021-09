Dit wordt de honderdste Blind Wall van Breda

BREDA - De Blind Walls zijn in Breda niet meer te missen. In ruim vijf jaar tijd werden tientallen blinde muren omgetoverd tot een kunstwerk dat iets vertelt over de geschiedenis van de stad. Momenteel wordt gewerkt aan een mijlpaal: De honderdste Blind wall van Breda. Die verschijnt aan het Planciusplein in de Heuvel.



Het internationaal bekende kunstenaars duo Reskate heeft het ontwerp gemaakt. Het wordt de eerste schildering van het duo in Nederland, een primeur dus voor Breda. Reskate liet zich inspireren door Marinus Jan Granpré Molière en Frits Peutz, de twee toonaangevende Nederlandse architecten die de wijk De Heuvel in Breda hebben ontworpen.

De honderdste schildering wordt gemaakt met milieuvriendelijke Graphenstone verf. Deze bijzondere verf neemt tijdens het droogproces CO2 op uit de lucht en draagt dus niet alleen bij aan een mooiere, maar ook een schonere stad.

De onthulling van de 100ste muurschildering vindt donderdag 30 september plaats.