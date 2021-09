Boekenmarkt Ulvenhout groot succes: ‘We kregen veel meer bezoekers dan verwacht’

ULVENHOUT – Boekenwurmen opgelet: Komend weekend breekt de tweede zaterdag aan waarop je de boekenmarkt in Ulvenhout kunt bezoeken. Afgelopen zaterdag was al een groot succes, met honderden bezoekers die de markt bezochten.

De oude brandweerkazerne werd omgetoverd tot een grote markt waar je boeken uit alle verschillende genres kunt vinden. Met een grote stapel romans in zijn handen loopt een man de loods uit. Verschillende bezoekers zoeken fanatiek tussen de novellen en kinderen pluizen de bananendozen uit om een pareltje tussen de boeken te vinden. Meer dan 10.000 boeken van alle genres liggen in de oude brandweerkazerne aan de Slotlaan klaar om meegenomen te worden.

De opkomst van afgelopen zaterdag viel bij organisator Mechel Verheijnen niet tegen. ‘’We kregen veel meer bezoekers dan verwacht. Ik schat dat er verspreid over de dag wel zeshonderd mensen langs zijn gekomen.’’ Ulvenhouters hebben er lang op moeten wachten. ‘’Normaal gesproken organiseren we het om de twee jaar. Door corona is het inmiddels drie jaar geleden dat we de laatste markt organiseerden, wat zorgde voor enthousiaste bezoekers.’’

Verheijnen zag vooral blije gezichten die de loods verlaten. ‘’Mensen waren content over de kwaliteit en de verscheidenheid in genres. Maar het was vooral de gezelligheid waardoor het zo’n groot succes was.’’

Filipijnen

De opbrengst van de boeken gaat naar de Filipijnen. Jaarlijks vertrekt Verheijnen daarheen om zijn bijdrage te leveren aan projectjes in kleine dorpen. ‘’Ik ondersteun mensen die daar het geld niet voor hebben. Bijvoorbeeld mensen die een rolstoel nodig hebben of een gezin van vijftien waarvan het dak gerepareerd moet worden.’’

De boekenmarkt is komende zaterdag opnieuw te bezoeken. Van 10.00 uur tot 17.00 uur heb je de tijd om met je neus in de boeken te zitten.