Er was veel belangstelling voor het benefietconcert.

Met een swingend jazzconcert zet Ulvenhoutse molen stap naar nieuwe wieken

ULVENHOUT - De Ulvenhoutse molen De Korenbloem is uniek dankzij zijn molenbelt, de hoogste van Nederland. Helaas kan de molen niet blijven draaien als de wieken niet binnen een á twee jaar vervangen worden. Stichting Molen De Korenbloem, die de molen beheert, moet zelf het benodigde bedrag van 100.000 euro bij elkaar brengen. Met een benefietconcert werd afgelopen weekend weer een stap in de richting van nieuwe wieken gezet.

Het concert was voor iedereen gratis toegankelijk. Wel kregen gasten het verzoek een vrijwillige bijdrage te doen voor het restauratieproject. How About Rita? Speelde twee sets ‘vintage vocal jazz’, met liedjes uit het repertoire van Louis Armstrong, Judy Garland en Peggy Lee; vrolijke en dansbare muziek. Het jazzkwartet deed zelf ook nog een bijdrage: Zij doneerde zelf 50 procent van alle ter plaatse verkochte CD’s aan de molen.

Het weer droeg zeker bij aan de goede sfeer. Zo’n tachtig toehoorders genoten in de buitenlucht van een wervelend optreden. Op het terras werd onder andere een nieuw molenbier geschonken. Naast de populaire Korenbloem Tripel hebben de artisanale brouwers van De Roskam namelijk ook een witbier ontwikkeld op basis van mout van de molen: het Wit wiekenbier. Daarnaast werden er diverse hapjes bereid met bloem van de molen geserveerd.

Het bestuur van Stichting Molen De Korenbloem kijkt tevreden terug op het jazzconcert. “Wat een heerlijke middag. Volop gezelligheid, waarbij ook nieuwe wieken voor de molen niet werden vergeten. Er werd volop gedoneerd! Dank jullie wel!”, meldt hun Facebookpagina.

Nieuwe wieken

7 juni is een crowdfundingsactie van start gegaan om geld in te zamelen voor de nieuwe wijken. Verder staat er een loterij op het programma waarbij onder meer een uniek kunstwerk wordt verloot: een schilderij op zeil van de wieken van de Korenbloem. De molen is elke zaterdag geopend.