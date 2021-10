Bijzonder: Deze kunstenaars van 3 en 5 jaar hebben hun eerste werken al verkocht

BAVEL/BREDA – Kunstliefhebbers konden eind september hun ogen uitkijken bij de kunstwerken van de familie De Kroon in de stadsgalerij in de stadsgalerij van Breda. Niet alleen vader en moeder, maar ook hun kinderen Abel (5) en Hanne (3) blijken kunstenaars te zijn. En met potentie, want zij hebben nu hun eerste kunstwerkjes verkocht.

Wat begon als een onschuldig grapje, werd werkelijkheid toen een aantal verkopers een serieus bod uitbrachten op het kunstwerk van de vijfjarige Abel. ‘’Als kunstenaarsduo is schilderen er bij onze kinderen met de paplepel ingegoten. Ze doen niets liever,’’ vertelt Susanne de Kroon. Toen hun kunstwerken werden tentoongesteld in de stadsgalerij van Breda besloten ze de schilderijen van de kinderen ook op te hangen. ‘’Gewoon, voor de grap. Met een spijker in de muur hebben we alles opgehangen. Door mond-tot-mond reclame kwamen steeds meer mensen kijken.’’ In totaal hebben Hanne en Abel acht kunstwerken verkocht. Rijk worden ze er niet van: Maar met een paar tientjes en een grote lach op hun gezicht is het vooral het plezier waar het om gaat.

‘’Het is geweldig om te zien. De een werkt heel precies, terwijl de ander wat rommeliger werkt,’’ legt Susanne uit. ‘’Zodra we de atelier binnenlopen, pakken ze hun kwasten. Ze maken nu zoveel producties, ze hebben echt de smaak te pakken.’’

Opdrachten

Toch was het voor Abel en Hanne soms toch een beetje raar om een eigen kunstwerk zomaar weg te geven aan iemand. ‘’Soms riepen ze heel stellig: ‘Nee, die verkoop ik niet’. Maar dan boden ze wel aan om uit opdracht van een klant iets te maken. s ‘Avonds gingen ze dan gelijk aan de slag met het schilderij. Het is aandoenlijk en geweldig om te zien dat ze zo jong al met kunst bezig zijn.’’