Drugsbende opgerold in Breda: Aanhoudingen op woonwagenkamp

BREDA - Bij een grote politieactie op dinsdag 28 september heeft de politie zes verdachten aangehouden en tien panden doorzocht. De politie denkt een netwerk opgerold te hebben dat een al eerder gevonden drugslab opgezet heeft en onderhield.

Aan het eind van 2020 kwam er informatie binnen bij de politie dat een groep mensen uit Breda van plan was om één of meerdere drugslabs op te zetten. Een rechercheteam startte een onderzoek onder leiding van een officier van justitie. In dit onderzoek kwam naar voren dat de groepering een drugslaboratorium had opgezet in Waterlandkerkje in Zeeland. Er werd direct ingegrepen. Op 4 februari 2021 viel de DSI het pand binnen aan de Nozemansweg in het dorp waar op dat moment methamfetamine werd geproduceerd. De bewoonster en drie Columbianen van 27, 28 en 37 jaar werden gearresteerd.

Onderzoek ging verder

De bewoonster van het perceel en de andere drie verdachten werden in vrijheid gesteld. Ze mogen hun rechtszaak in vrijheid afwachten. Ze zijn nog steeds verdachten. De gemeente heeft het pand nadien voor een jaar gesloten. Maar het onderzoek naar de groepering die mogelijk verantwoordelijk is voor het opzetten van het lab ging verder. De afgelopen maanden is er meer bewijs verzameld tegen de groep die de zogenaamde ‘grote jongens’ zijn achter het lab.

Invallen

Op dinsdag 28 september 2021 in alle vroegte zijn arrestatieteams en ondersteunende diensten zeven woningen en drie bedrijfspanden in Breda binnen gevallen. Er zijn in totaal zes verdachten aangehouden. Het gaat om vijf mannen in de leeftijden tussen 28 en 60 jaar en een vrouw van 28.

Deze mannen en vrouw worden verdacht van het opzetten en onderhouden van in ieder geval één drugslab. Ook wordt hun enkele milieudelicten ten laste gelegd. Het team gaat er van uit dat er met het lab, dat mogelijk een half jaar productief is geweest, veel geld verdient is. Om die reden worden de woningen en bedrijfspanden nauwkeurig doorzocht. Niet alleen voor bewijs, maar ook om kostbaarheden in beslag te nemen die met het crimineel verkregen geld zijn gekocht. Ook is er met honden gezocht naar geld.

In totaal zijn er meer dan 250 politieagenten en ambtenaren van andere diensten bij deze actie betrokken. Deze 250 bestaan uit leden van specialistische diensten zoals DSI en andere aanhoudingsteams en verschillende rechercheteams om alle panden te doorzoeken. Zij worden weer ondersteund door specialisten van de Landelijke Eenheid op het gebied van zoeken naar geld en verborgen ruimtes. Verder werken er nog intelligence specialisten, financiële specialisten en andere diensten mee aan deze actie. De opbrengst van de zoekingen zal later bekend worden gemaakt.