Burgerinitiatief Herenboerderij Op ’t Lies officieel geopend

BREDA - Met het onthullen van een informatiebord is op zondag 26 september Herenboerderij Op ’t Lies officieel geopend. Wethouder van de gemeente Breda, Boaz Adank voltrok samen met het oudste én het jongste Herenboerenlid de openingshandeling.

Al sinds 2017 maakt een groep kartrekkers zich hard om in Breda het concept Herenboeren uit te rollen. Nadat eind 2019 de locatie bekend werd en er begin 2020 gezaaid kon worden was 6 juni 2020 de dag om de 1e oogst op te halen. In eerste instantie was de opening gepland in het najaar van 2020, maar vanwege de coronamaatregelen moest het programma wachten tot 2021. Verdeeld over de middag namen de coöperatieleden deel aan een mooi feestprogramma.

Lokaal en duurzaam eten

Midden in de coronatijd is Herenboeren Op ’t Lies van start gegaan. Juist in deze tijd lijkt het nog logischer om te zorgen voor lokaal en duurzaam geproduceerd eten en een gezonde leefomgeving. Herenboeren Op ‘t Lies zorgt dat het land zo natuur-inclusief mogelijk verbouwd wordt. Dat is goed voor het land, het eten en de biodiversiteit in de omgeving. Ook landelijk zijn Herenboerderijen in opkomst. Naast Breda zijn er in Nederland nog negen boerderijen in bedrijf en zo’n 20 initiatieven in oprichting.

Wandelpaden en boompjes

De 20 hectare grote boerderij ligt aan de Sprundelsebaan in Breda. De gemeente Breda heeft er inmiddels een wandelpad aangelegd. Ook staan er jonge boompjes, omheiningen, heel veel soorten groenten en er lopen inmiddels varkens, runderen en kippen rond. Aan de coöperatie nemen ruim 250 huishoudens deel. In Breda is er daarmee nog ruimte voor enkele huishoudens.

Wat is een herenboerderij?

Een Herenboerderij is een coöperatief gemengd bedrijf, eigendom van zo’n 200 huishoudens. De boer werkt in dienst van de coöperatie en produceert voedsel, exclusief voor deze huishoudens. Hij/zij werkt idealiter vraaggestuurd, en levert op termijn jaarrond groenten, fruit, eieren en vlees van rund, varken en kip. De leden delen met elkaar de kosten, wat ze terugkrijgen is eten.