Dankzij deze rennende leerlingen krijgt de Wegwijzer een groen schoolplein

TETERINGEN - Bij basisschool de Wegwijzer in Teteringen is vanochtend een grote sponsorloop van start gegaan. De leerlingen van de groepen een tot en met vier stonden in de startblokken om geld op te halen voor een groen schoolplein. En woensdag mogen ook de andere klassen hun hardloopschoenen aantrekken.

Met een kleine warming-up springen de kinderen voor de startlijn op en neer. Er worden opwarmingsoefeningen voorgedaan die de leerlingen opvolgen en de vrijwilligers aan de stempeltafel staan klaar om de stempelkaarten aan te pakken. Er klinken enthousiaste geluiden vanuit groep drie als het startschot klinkt van de directrice van de school, Hilda Delacourt.

Groener

‘’We hebben een schoolplein met heel veel tegels en we willen vooral dat het groener wordt. Op die manier kunnen de kinderen meer spelen,’’ legt ze uit. ‘’Door het groener te maken komen kinderen meer in aanraking met de natuur en kunnen we ze bewuster maken voor het milieu.’’ Het plan is mede tot stand gekomen door de leerlingen, want alle groepen hebben hun inbreng mogen geven. ‘’Zo wordt het een schoolplein van ons allemaal!’’

Maar daar is wel geld voor nodig. De basisschool heeft een budget vrijgemaakt, subsidie aangevraagd bij de gemeente en een subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds toegekend gekregen. De eindstreep hoopt de school te behalen met donaties van de sponsorloop, waarbij de leerlingen van alle klassen de tijd hebben gekregen om sponsoren te zoeken onder familie en kennissen. Er zal ook nog een crowdfundingsactie live gaan.

Ondertussen rennen de kinderen in hun hesje hun tweede, derde, vierde rondje. Ze krijgen een kwartier de tijd om zoveel mogelijk rondjes te lopen. Langs de aangegeven route, achter het lint, staan ouders die de kinderen aanmoedigen. De andere klassen komen nieuwsgierig op het balkon van de eerste verdieping staan om de klassen aan het aanmoedigen.

De kinderen werden aangemoedigd vanaf het balkon en langs de kant van het parcours

Plannen schoolplein

Voor het schoolplein liggen grootse plannen klaar. Minimaal de helft van de tegels gaat eruit, waar grond en gras voor in de plaats komt. Petra Wevers, procesondersteuner, wordt gezien als de spil die iedereen samen bracht. Vanuit de organisatie KrachtigBuiten gaat zij over het ontwerp en de plannen van het speelplein. ‘’We willen vooral ontharden: Het grootste gedeelte van stenen gaat eruit. We willen avontuurlijke klimrekken plaatsen waar kinderen kunnen klauteren. Kinderen kunnen op boomstammen zitten en ook de zandbak wordt op een creatieve manier aangepakt.

Daarnaast zijn we bezig met een lokaal waar de kinderen buiten les kunnen volgen.’’ Op die manier wordt het plein ook nog gebruikt voor educatie, en niet alleen om te spelen. ‘’Door de natuur te betrekken in de lessen zijn ze interactief bezig en kunnen ze het beter onthouden. Dat werkt voor de meeste kinderen nu eenmaal beter dan de hele dag binnen op een stoeltje zitten. Het hele schoolplein kan een lokaal worden, als je creatief genoeg bent.’’

Werkzaamheden

‘’We willen gebruik maken van het beste plantseizoen, want dan willen we beginnen met het verbouwen,’’ zegt Patricia Liesker, vrijwilliger in de werkgroep. ‘’Dat zal in het najaar zijn, en anders in het voorjaar rond maart. Aan het einde van het schooljaar zullen we het naar verwachting afronden.’’

Morgen staat er nog een sportieve dag klaar voor de bovenbouw. Uit het enthousiasme van de kinderen van groep 3 hebben ze genoeg energie om de avontuurlijke plannen waar te maken. Na hun laatste rondje ontvangen ze bij de finishlijn een warm onthaal van hun ouders, de leraren en leraressen.