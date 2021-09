Blijdschap na oprollen drugsbende Breda: ‘We hebben een mooie slag geslagen’

BREDA - De politie heeft vanochtend een belangrijke drugsbende opgerold in Breda. Het gaat om 'grote jongens' die betrokken zijn bij het oprichten van drugslabs, laat de politie weten. "We hebben een mooie slag geslagen."

Het woonwagenkamp aan de Edisonstraat is momenteel nog steeds volledig afgesloten. "We zijn met meer dan 250 aan de slag gegaan vandaag", vertelt politiewoordvoerder Eric Passchier. "Dat begon met de arrestatieteams die de invallen hebben gedaan in het woonwagenkamp en enkele andere panden in Breda. Daarna heeft de ME het kamp afgezet zodat niemand erop of eraf kan." Momenteel zijn de doorzoekingen in volle gang. Er wordt gezocht naar luxe goederen die gekocht zijn met crimineel geld. "Dat doen we onder andere met geldhonden, mensen die verborgen ruimtes zoeken, digitale specialisten en drones", aldus Passchier.

De politie kwam de bende eind 2020 op het spoor. Er zouden signalen zijn dat de groep mensen betrokken was bij het oprichten van drugslabs. In het onderzoek kwam naar voren dat de groepering een drugslaboratorium had opgezet in Waterlandkerkje in Zeeland. Er werd direct ingegrepen. Op 4 februari 2021 viel de DSI het pand binnen aan de Nozemansweg in het dorp waar op dat moment methamfetamine werd geproduceerd. De afgelopen maanden is er meer bewijs verzameld tegen de groep die de zogenaamde ‘grote jongens’ zijn achter het lab. Zij konden vandaag dus worden aangehouden. Er zijn in totaal zes verdachten aangehouden. Het gaat om vijf mannen in de leeftijden tussen 28 en 60 jaar en een vrouw van 28. Deze mannen en vrouw worden verdacht van het opzetten en onderhouden van in ieder geval één drugslab. Ook wordt hun enkele milieudelicten ten laste gelegd.