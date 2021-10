Hiphopfestival Breakin Convention uit Londen komt naar Breda: ‘De zwarte cultuur als toekomst van theater’

BREDA - Hiphop liefhebbers opgelet! Breakin’ Convention, een hiphopfestival uit Londen, komt op vrijdag 5 november naar het Chassé Theater in Breda. Samen met het Luxor Theater brengt oprichter Jonzi D met zijn festival de ‘zwarte cultuur als de toekomst van theater’.

Bij de oprichting van Breakin’ Convention in 2001 leken hiphop en theater een onlogische combinatie. Deze lijn is de afgelopen twintig jaar echter verlaagd, waardoor het festival een belangrijke positie heeft ingenomen in de theaterwereld. Oprichter Jonzi D heeft geprobeerd een veilige plek te creëren, omdat hiphop voor iedereen is. “Breakin’ convention brengt communities samen: jong, oud, nieuw en gevestigd talent. Het brengt de zwarte cultuur als toekomst van theater. Iedereen hoort erbij.”

Het bijzondere hiphopfestival is in Londen altijd een meerdaags festival, maar in Nederland toert het festival met hiphop-acts door het land. Op vrijdag 5 november doet het festival het Chassé Theater in Breda aan. Hiervoor zijn al drie internationale acts bevestigd. De Soweto Skeleton Movers, afkomstig uit de meest beroemde township van Zuid-Afrika, zullen van zich laten horen. De groep heeft hun eigen draai aan de pantsula (Zuid-Afrikaanse dans) gegeven, inclusief acrobatisch voetenwerk en rondvliegende hoeden. De tweede act is de Britse hiphop crew Just Us Dance, ontstaan vanuit de hopeloosheid en woede na de aanslag op George Floyd. Vier krachtige performers gebruiken hiphop, afrobeat, krumpdans en stem om denkbeelden over de zwarte figuur te ontkrachten. “Een intens en uiteindelijk verlossend werk.” Ook de Japanse ‘dance-troop’ Kinetic Art gaat mee op tour. Met behulp van snaren die in de war raken en ontwarren beelden ze de onderlinge verbondenheid van gebeurtenissen om ons heen uit. “Een collectief dat zich ergens bevindt tussen breakdance en contortion, gevormd als danspaar.”

