Al duizenden euro’s aan donaties voor Bredase paardencoaching na grote diefstal

BREDA - Het is een forse klap voor het Bredase paardencoaching ‘Paard en meer’: Afgelopen weekend zijn ze slachtoffer geworden van een grote diefstal. “Alles van waarde zoals zadels, hoofdstellen, mentuig en gereedschap zoals bosmaaier zijn weg”, schrijft het bedrijf op Facebook. Gelukkig kan Paard en Meer rekenen op veel steun. Zo is er met een crowdfundingcampagne al meer dan 5000 euro opgehaald.

Vlakbij de Galderse Meren vind je het Bredase Paard en Meer. Het paardencoaching bedrijf biedt gespecialiseerde pedagogische begeleiding aan kinderen en kinderen die een probleem ervaren op één of meerdere leefgebieden. Met behulp van de paarden of honden wordt er gewerkt aan bijvoorbeeld het zelfvertrouwen.

Afgelopen zaterdag kreeg Paard en Meer een flinke klap te verwerken. Toen zij die dag aankwamen bij hun locatie aan de Rijsbergsebaan, bleken dieven flink hun slag te hebben geslagen. Zo ongeveer alles van waarde is weggehaald uit de zadelkamer, schuur en de stacaravan. “Alles van waarde zoals zadels, hoofdstellen, mentuig en gereedschap zoals de bosmaaier zijn weg”, schrijven ze op hun Facebookpagina. De ellende is voor het bedrijf dan ook groot. “Wij zijn van slag en weten eve niet hoe we de komende week aan het werk kunnen..”

Het bericht van Paard en meer kan rekenen op enorm veel reacties en steunbetuigingen. Zo werd er onder andere een crowdfundingpagina opgezet. En die gaat als een speer. In één dag tijd kwamen meer dan 150 donaties binnen, goed voor ruim 5000 euro. Dit tot grote blijdschap van Paard en Meer. Zij noemen de steun ‘hartverwarmend.’ “Alle giften om het gemis op te vullen zijn welkom. Elk donatie bedrag is welkom, alle kleine beetjes helpen!”