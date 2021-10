Stadsarchief gesloten wegens grote verbouwing

BREDA - Het Stadsarchief is momenteel tijdelijk gesloten. Er wordt volop gesloopt, gebroken en gebouwd tijdens de verbouwing voor het nieuwe Breda Botanique, maar hierdoor is het Stadsarchief voor zowel publiek als medewerkers niet toegankelijk.

De herontwikkeling van de Chassékazerne is sinds juni in volle gang. De kazerne zal in de toekomst verdergaan onder de naam Breda Botanique. Gedurende de verbouwing is het Stadsarchief gesloten voor zowel bezoekers als medewerkers. ‘’We vinden het erg jammer, maar zijn tevens ook zeer benieuwd naar onze nieuwe werkplek.’’ Naar verwachting mogen ze in de loop van november weer publiek ontvangen in de studiezaal. De exacte datum van heropening wordt nog bekend gemaakt.

Geïnteresseerden kunnen nog wel contact opnemen met medewerkers. Gedurende de sluiting van het archief zijn ze op vaste tijden en locaties in de stad aanwezig. Iedere dinsdag tot 9 november van 10.00 tot 14.00 staan ze in de bibliotheek bij de Nieuwe Veste. Daarnaast zijn ze woensdag 13 oktober van 10.00 tot 12.00 in het Princenhaags museum te vinden en donderdag 7 en 14 oktober staan ze bij Brack van 13.00 tot 17.00. Voor Brack moet je je coronatoegangsbewijs laten zien.

Breda Botanique

Buiten 62 appartementen komen er een restaurant en bar in het nieuwe Breda Botanique. Centraal in het plan wordt een grote botanische kas gerealiseerd. Het Stadsarchief van de gemeente Breda, met een oppervlakte van 1200 vierkante meter, blijft gehuisvest.

Het Stadsarchief Breda verzamelt de geschiedenis van de stad en haar inwoners. Bredanaars kunnen er terecht om de rijke historie van Breda te bekijken in woord en beeld, tastbaar maar ook online.