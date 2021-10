Zomerkampen Breda viert 50-jarig jubileum met reünie voor alle oud-vrijwilligers

BREDA - Stichting Zomerkampen Breda is een begrip in de stad. Al meer dan vijftig jaar worden er door de organisatie in de eerste drie weken van de zomervakantie zomerkampweken voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar oud georganiseerd. Dat is reden voor een feestje. Alle (oud-)vrijwilligers zijn daarom op zaterdag 23 oktober welkom bij een groot reünie feest.

Al een halve eeuw worden er in Breda zomerkampen georganiseerd. Eerst door het Protestants Jeugdwerk, daarna door het Jeugd- en Jongerencentrum en sinds 1979 door Stichting Zomerkampen Breda (Zoka). Kenmerkend voor de kampen is steeds geweest dat deelnemende kinderen veel plezier hebben. “Het is tenslotte hun vakantie”, valt op de site van Stichting Zomerkampen Breda te lezen. Zomerkampen is een vrijwilligersproject, mensen zijn in hun vrije tijd actief bezig met de voorbereiding en uitvoerig. Dat betekent dat na ontelbaar veel kampen er ook bijna ontelbaar veel vrijwilligers zijn geweest. En precies voor hen organiseert stichting Zomerkampen zaterdag 23 oktober een groot reünie feest. “Nadat we alles hebben moeten uitstellen, gaan we het nu toch echt vieren. Stichting Zomerkampen Breda bestaat 50 jaar. Ben je ooit vrijwilliger geweest bij de Zomerkampen (vanaf 1970) dan ben je welkom op het grote reünie feest.” Volgens de stichting zijn er al veel aanmeldingen, dus is de kans dat je iemand van lang geleden terug zal zien heel groot.

Al meer dan 50 jaar organiseert Stichting Zomerkampen Breda in de eerste drie weken van de zomervakantie zomerkampweken voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar oud. Vanaf 1970 werden de kampen georganiseerd in Teteringen, Galder, Gilze en Oosterhout, maar al sinds 1998 reist Zoka Breda traditiegetrouw af naar kampterrein Sparrenhof, aan de rand van Tilburg.Deze locatie ligt in een bosrijke omgeving en beschikt over sportvelden, speeltoestellen en een ruimte om met slecht weer activiteiten in te doen. Sinds 1992 wordt er ook een kamp georganiseerd voor kinderen uit het speciaal onderwijs. Het zogenaamde Groepskamp (Groka) is kleinschaliger van opzet en biedt meer structuur.

Aanmelden voor de reünie kan hier.