Voormalig magazijn aan Sint Janstraat wordt ‘hub’ met restaurant

BREDA- BANK15 opent medio november een hub-locatie aan de Sint Janstraat 11, de voormalige magazijn ingang van sportwinkel Brejaart. Met een nieuwe ‘hub’ opent BANK15 na Tilburg en Rotterdam ook een eigen vaste locatie voor makers in Breda. Het wordt een plek waar makers kunnen ontwikkelen, en in de kelder komt er een restaurant van makers waar iedereen een hapje kan komen eten.

“BANK15 Hub is een plek voor ontmoetingen, een kop koffie, het proeven van wisselende nieuwe foodconcepten, rond te kijken in de showroom, evenementen bij te wonen en te flexwerken. Kortom, een plek waar alle ruimte is voor eigen initiatief en waar altijd iets te beleven is”, aldus Fenne Verhoeven Marketing Operation director.

In de kelder van het pand komt een volwaardige horeca keuken waar telkens vier creatieve ondernemers de mogelijkheid krijgen om hun concept te testen. De creatieve food ondernemers krijgen begeleiding van een professional en de partners van BANK15. “Zo krijgen makers een kans om de volgende stap te maken en kunnen Bredanaars hieraan bijdragen door een hapje te komen eten.” Gasten krijgen één grote menukaart waar ze uit verschillende gerechten van de diverse foodconcepten kunnen kiezen. De keuken is het middelpunt van de grote kelder, zodat mensen mee kunnen kijken en makkelijk in contact komen met de toekomstige ondernemers.

“BANK15 gelooft dat je het moet ervaren om te weten of het een succes kan worden. Daarom doen we niet aan moeilijke constructies, hoef je niet een heel businessplan uitgewerkt te hebben zolang je er maar vol voor wil gaan,” zegt Olga Buijlinckx Hub manager.

Makershowroom

Op de begane grond krijgen makers de ruimte om een take-over te doen van de gehele ruimte, om te exposeren, evenementen en bijeenkomsten te organiseren. “Een plek waar makers hun werk, droom of zichzelf kunnen laten zien. Dit kunnen ze doen door een take-over van de hele ruimte maar ook samen met andere makers. We gaan makers hier de vrijheid geven om te doen wat bijdraagt aan hun ontwikkeling,” aldus Fenne Verhoeven.

Over BANK15

Gedreven vanuit de purpose ontwikkelt BANK 15 continu kansen om makers en young professionals een kans te geven en meer mensen mee te laten doen in de maatschappij. BANK15 ontwikkelt concepten, exploitaties en programma’s samen met bedrijven en merken die winst zien als meer dan alleen geld verdienen. Samen maken ze het verschil. Op deze manier geloven zij dat meer mensen de kans krijgen om mee te doen in de maatschappij en ze een balans ontwikkelen tussen commercie en sociale impact.