Auto’s, vuurwapens en 10.000 euro contant geld in beslag genomen na doorzoekingen in Breda

BREDA - Bij een grote politieactie in Breda zijn dinsdag zes mensen aangehouden die onderdeel zijn van een ‘drugsbende’ die betrokken is bij het oprichten van drugslabs. Na de aanhoudingen voerde het rechercheteam grondige doorzoekingen uit. Daarbij werden onder andere meerde handvuurwapens, zes auto’s, een dure caravan, merkkleding en 10.000 euro in contant geld in beslag genomen.