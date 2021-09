Levenslange gevangenisstraf geëist voor viervoudige moord

ETTEN-LEUR/ BREDA - Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank van Breda een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de verdachte van een viervoudige moord in Etten-Leur op 27 maart 2020. Bij de moord kwamen de moeder, echtgenote en twee jonge kinderen van de verdachte om.

Op 28 maart werden de moeder, de echtgenote en de twee jonge kinderen van de verdachte dood aangetroffen in hun woning. De verdachte bekent zijn moeder te hebben gedood, maar ontkent zijn vrouw en kinderen om het leven te hebben gebracht. De verklaring die hij geeft, acht het OM volstrekt ongeloofwaardig. Op de zitting wilde de verdachte vandaag niets toevoegen aan zijn eerdere verklaring. Gezien de ernst van de feiten en de proceshouding van de verdachte, waardoor de nabestaanden met veel vragen blijven zitten en hen onnodig leed wordt aangedaan, meent het OM dat een levenslange gevangenisstraf op zijn plaats is.

De verdachte was na de vondst van de vier lichamen een tijd voortvluchtig. De politie is toen een grote zoekactie gestart.

Danny op straat

Voor het programma Danny op Straat werden agenten van de regio Breda-West Max en Lars gevolgd tijdens de dienst waarin de lichamen werden gevonden. In die veel bekeken aflevering maakten de agenten veel indruk. Zij waren zichtbaar aangedaan door de heftige situatie. “We komen best wel vaak op plekken waar mensen zijn overleden, helaas. Maar als het dan een gezin is met heel jonge kinderen, dan doet dat iets met je. Dat zijn de meldingen die mee naar huis neemt”, legde agent Lars destijds uit.