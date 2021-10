Breda pakt uit met activiteiten tijdens Maand van de Geschiedenis

BREDA - Deze maand is het in Breda Maand van de Geschiedenis. Tijdens de Bredase Maand van de Geschiedenis verenigen we de krachten in de stad en zetten we geschiedenis in de spotlights. De hele maand oktober is er in de stad een gevarieerd programma op verschillende locaties.

Deze maand is het in Breda Maand van de Geschiedenis. Sinds 2018 geven de Nieuwe Veste, Stadsarchief Breda en Stedelijk Museum Breda invulling aan de landelijke Maand van de Geschiedenis. Door het grote aantal partners van dit jaar zal het aantal activiteiten verdrievoudigd worden vergeleken met voorgaande edities. Daarom treden ze vanaf dit jaar naar buiten als de Bredase Maand van de Geschiedenis.

Gewone mensen

“Geschiedenis bestaat uit onnoemelijk veel verhalen’’, zegt Marianne de Bie, wethouder erfgoed. ‘’Niet alleen de grote en bekende verhalen die je in geschiedenisboeken leest, maar juist ook de verhalen van ‘gewone’ mensen die leefden, woonden en werkten net zoals we nu doen.’’ Deze verhalen waren echter in een andere tijd en onder andere omstandigheden. In Breda kun je tijdens de Maand van de Geschiedenis die verhalen horen, zien en beleven.

Stel je eigen programma samen

Tijdens de Maand van de Geschiedenis kun je je je eigen programma samenstellen. Wandel bijvoorbeeld door de stad van toen, fiets naar hotspots en luister naar lezingen op inspirerende locaties. Doe mee aan workshops en vergroot je kennis van oude technieken. Leer wat ambacht is en verwonder je over beroepen van de toekomst. Ontdek muurschilderingen, bezoek exposities maar stel vooral je eigen programma samen.

De Bredase Maand van de Geschiedenis wordt georganiseerd door:

Stichting Arjati, Begijnhof Breda, Blind Walls Gallery, BRACK Beer Construction, Breda Game City, Breda Promotions, Bureau Pees, Chassé Cinema, Crossmark Breda, Het Gele Huis Princenhage, Graphic Matters, Hello Breda, Makersbase, Next Nature, Nieuwe Veste en Bibliotheek, Princenhaags Museum, SeeBreda, Stadsarchief Breda, Stedelijk Museum Breda, Taalhuis, De Teruggave, Volksuniversiteit Breda, Vrije Boekhandel en Witte Rook.